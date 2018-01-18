澳網》謝淑薇勝世界第3 連兩年撂倒前十好手！

2018年01月18日 12:53 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

西班牙名將穆古如莎被謝淑薇打到無奈吐舌。（路透）

謝淑薇18日在澳網女單次輪爆冷擊敗世界排名第3的西班牙女將穆古如莎（Garbine Muguruza），也創下生涯取勝對手的最高排名紀錄。這也是謝淑薇生涯17次對決世界前十所拿下的第2勝，而且上一次就是去年，32歲的小薇真的是愈老愈俏呢！

謝淑薇上次擊敗世界前十，就是在去年法網擊敗當時排名世界第8的「英國一姐」孔塔（Johanna Konta），值得一提的是，小薇當時是先丟首盤再逆轉勝，這回可是直落2擊敗世界排名第3的穆古如莎。

別忘記，穆古如莎過去兩年都拿過大滿貫冠軍，去年9月中才讓出世界第1的球后寶座呢！

事實上，謝淑薇已經連3年在澳網碰上前十好手，前年輸給球后小威廉絲（Serena Williams），去年雖然不敵世界排名第6的西布可娃（Dominika Cibulková），但過程精彩絕倫。而且加上去年溫網再戰孔塔，小薇去年四大賽就有3度對決前十名將。

2008年澳網16強為謝淑薇生涯首次遇到世界前十，而且就是對上當時的球后海寧（Justin Henin）。2012年溫布頓再遭遇莎拉波娃（Maria Sharapova），生涯總計3度對決現役球后，都是在大滿貫賽。

至於下輪對手大拉瓦絲卡（Agnieszka Radwańska），謝淑薇早在2013年的邁阿密女網賽，就曾碰過這位當時排名第4的烏克蘭名將。是役謝淑薇直落2輸球，如今拉瓦絲卡世界排名掉到35名，也是小薇甜蜜復仇的最佳時機！

(中時電子報)