《時來運轉》運彩報報 - 灰狼來襲 休士頓有麻煩了!

灰狼隊唐斯切入投籃。(美聯社)

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中時電子報

本周五上午10:30即將上演火箭大戰灰狼的精彩戲碼，兩隊在聯盟西區分別排名第二以及第四實力十分接近，攤開陣容火箭和灰狼都星度極高，其中更是不乏許多全明星球員，如保羅(Chris Paul)、哈登(James Harden)以及巴特勒(Jimmy Butler)…等。週五之役火箭面對強敵來襲是否有機會在休士頓主場守下勝利呢？

火箭目前戰績30勝12敗，以七成一四的勝率維持在西區第二的位置，但火箭近期況態荒腔走板，近13場比賽拿下8場敗仗，再加上王牌哈登(James Harden)去年年底左腿筋拉傷，至今已缺席了7場比賽，明日之戰哈登能否上場絕對是影響戰局的最大變數！

灰狼本季29勝17敗勝率六成三，鐵三角陣容以攻守全面的巴特勒為主軸搭配兩名極具天賦的新人，分別是二年級生禁區好手唐斯(Karl-Anthony Towns)以及三年級生搖擺人威金斯(Andrew Wiggins)，灰狼在鐵血總教頭希伯杜(Tom Thibodeau)的帶領之下大幅改善季初令人詬病的防守，如今已擠身聯盟頂尖球隊之流。

投注策略方面，強力推薦灰狼不讓分的高賠率選項，火箭場均三分球出手43.6次全聯盟第一，但灰狼並無懼於大量三分投射的球隊，本季三分出手次數的第二名的籃網以及第三名的小牛都曾是灰狼的手下敗將，上週灰狼甚至擊敗強敵騎士(三分出手第四多)高達28分！喜歡玩單雙玩法的彩迷本役可以瞄準『雙數』投注，因為根據統計火箭的比賽已經連續五場打出單數賽果了！

(中時電子報)

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