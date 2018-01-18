咳嗽長達3個月6旬婦罹患肺腺癌

2018年01月18日 13:08 中時 林欣儀

台中市65歲劉姓婦人平常不抽菸、喝酒，且身體狀況不錯，日前突然咳嗽咳不停，且長達3個月，就醫檢查發現罹患肺腺癌第四期，所幸經接受標靶藥物治療，病情已獲控制。肺癌發生率攀高，儼然成為台灣的「新國病」，且早期症狀不明顯，呼籲民眾應定期受檢。

劉姓婦人聽到自己罹患肺腺癌，幾乎無法相信、不斷詢問「怎麼會是我？」她告訴醫師，平常生活習慣很好、也無任何慢性病，是親友口中的「健康歐巴桑」，就連感冒也都會在一周內痊癒，日前連續咳嗽3個多月，才決定就醫檢查。

亞大醫院胸腔內科主治醫師戴芳銓指出，劉婦經X光檢查，發現右上肺有陰影，因位置較旁邊，經電腦斷層切片確診為肺腺癌，且已出現多處骨頭轉移情況，經半年標靶藥物治療，目前腫瘤獲得控制、骨頭轉移位置也改善。

放射科主治醫師許正男表示，診斷肺部腫瘤的工具很多種，可依腫瘤位置選擇不同檢查方式，但肺部感染與肺癌有時在影像呈現上很相似，必須經電腦斷層導引切片進一步確認，其診率高達9成，且重大併發症發生率不到5％。

戴芳銓強調，台灣近幾年肺癌發生率增高，幾乎可說肺癌已成為「新國病」，且因其早期多無症狀，待出現症狀時幾乎已錯過治療黃金期，建議65歲以上成人每年應接受肺部X光片檢查，若有抽菸習慣或家族史者，更應接受低劑量電腦斷層篩檢。

(中時)