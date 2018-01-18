七堵車站蚊子商店街 介文汲：改裝為青年創業基地

台鐵七堵火車站商店街遲遲招標不出去，國民黨基隆市長擬參選人介文汲認為，市府應將站內大量閒置的廣闊店面空間全部租下，整體改裝為具備現代化設備的基隆青年創業育成基地。（張穎齊攝）

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台鐵七堵火車站商店街遲遲招標不出去，國民黨基隆市長擬參選人介文汲認為，市府應將站內大量閒置的廣闊店面空間全部租下，整體改裝為具備現代化設備的基隆青年創業育成基地。（張穎齊攝）

台鐵七堵車站商店街長期以來處於空蕩蕩的狀態，遲未招標出去，使得乏人問津，遭民眾詬病為「蚊子商店街」，對此，國民黨基隆市長擬參選人介文汲主張，市府應將站內大量閒置的廣闊店面空間全部租下，整體改裝為具備現代化設備的基隆青年創業育成基地。

介文汲表示，基隆每天有數萬名青壯年人口通勤趕赴雙北上班，基市府除了著力在改善通勤的交通問題上外，很少在協助基隆青年人在基隆創業就業的根本問題採取過具體有效的行動。

「應該將七堵商店空間作為青年創業育成基地！」介文汲認為，市府應將為數甚多的空閒店面改造成各種不同大小的辦公室，以低價租給有意在基隆創業的基隆青年，並設置公用的會議室、展示發表空間、餐廳等，提供有志在基隆創業的基隆青年一個負擔的起的辦公、洽公、相互觀摩學習的創業場域及空間。

介文汲指出，為了使創業的項目對基隆未來經濟發展有幫助，申請進駐的必須是有意從事物流運輸、電子商務、文創觀光、漁業水產、造船遊艇、海洋科技與工程、海洋法律、海洋教育、海洋生醫與食品等產業的基隆青年創業人。凡年紀在20至35歲的基隆青年均可提出申請，申請案經過一個由產官學三方面專家所組成的獨立委員會審查通過後即可進駐。

介文汲說，若他上任市長後，定會付諸實行，並會定期邀請創業專家前來協助青年，給予各種諮詢與建議，每季也會舉辦基地內創業人發表會，邀請各種天使基金、創業基金的經理人前來參加，協助基地內的基隆創業青年取得所需的資金及投資。

(中時)

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