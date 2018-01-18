台灣發展核武？美專家： 對台灣將具傷害性

2018年01月18日 13:09 中時 江靜玲 駐美特派員／

鑑於朝鮮半島當今局勢，台灣是否應考慮發展核武增加自衛能力？美國學者專家表示，看不到台灣發展核武的價值，對美台關係和台灣都將具傷害性。

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）17日舉行「台灣在印度洋－亞洲－太平洋角色」研討會。現場聽眾提問，台灣是否應發展核武自衛，出席研討會的專家一致表達反對立場。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀表示，發展核武抵觸台灣安全，她提醒說，中國支持對抗台灣是有一些先決條件的，因此，她看不出台灣發展核武有太大價值，且有損害台美關係。

葛來儀指出，過去台灣曾試圖發展核武，就她所知，有兩次都遭到美國反對取消。因此如果要發展核武，對美台關係將造成很大傷害。她說，沒有一個國家對台灣比美國更重要的了，所以做美國反對的事，對台灣是有害的。

另一位列席研討會的美國海軍軍官學校（USNA）教授余茂春也表示不贊成台灣發展核武，但他認為台灣可以參考日本，繼續發展核實力，讓外界知道台灣有製造核武的技術與能力，但並未實際發展。而從戰爭的角度看，余茂春說，台灣與以色列的情況不同，台灣的土地面積，沒有發展核武的必要。

新美國安全中心的亞太安全項目主任克羅寧認為，與其考慮台灣發展核武，較好的方式是美國堅持承諾，協助台灣軍事現代化，這不表示台灣不能啟用網路系統，但核武系統是不值得的。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員古柏也認為，台灣發展核武將損害台美關係，且可能使台灣更容易受攻擊。他指出，發展核武是為了防止高端戰爭爆發，若台灣發展核武，將削弱台灣在低衝突時的實力，反而讓北京更能有效嚇阻台灣。

(中時)