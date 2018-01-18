NBA》讚嘆公牛王朝 柯瑞：8年6冠太難了

2018年01月18日 13:06 中時電子報 黃及人

儘管最近3年幫助勇士搶下2次總冠軍，勇士明星後衛柯瑞18日來到芝加哥客場，仍然相當推崇昔日喬丹領軍在8年內奪下6冠的公牛王朝，「當你真的拿過總冠軍之後，更會明白要達到公牛王朝那種成就有多麼困難！」

「過了一年又一年，我們成為其他球隊追逐的對象，在連續幾年闖進總冠軍賽之前，我對公牛王朝只有欣賞的感受，」柯瑞表示，「但等到當前，你才能發自內心去欣賞公牛所創造的王朝，能夠置身在他們的城市感覺很棒。」

勇士總教練科爾則自爆，自己偷學不少公牛主帥荷伊伯格的進攻戰術，畢竟兩人戰術理念很像，都強調空間與球的轉移、三分球，「我不知道我們是否算改革了球賽，這對我們來說，只是努力利用我們天賦好好打球。」

柯瑞也稱讚公牛去年第7順位選來的長人射手馬卡尼恩，畢竟馬卡尼恩才剛打破原本由拓荒者後衛利拉德保持單季最快投進100顆三分球的菜鳥紀錄，柯瑞在他2009-10年的菜鳥球季，柯瑞花了58場例行賽才達到這項紀錄。

「馬卡尼恩的天份令人讚嘆，」柯瑞表示，「以他的身高與體型，他擁有獨一無二的技術，他能持球推進，能用很多不同方式取分，他只會繼續變得更好，隨著職業生涯的累積，他會變成一股不容忽視的力量。」

(中時電子報)