《時來運轉》運彩報報 - 兩強冠軍前哨戰 藍襪王牌搶老四

2018年01月18日 13:31 中時電子報 盧品青

澳洲職棒倒數第二週賽程將例行賽帶進白熱化階段，本週對戰組合為鯊魚迎戰王牌，熱火強盜對壘以及騎兵力抗藍襪，運彩達人將分別分析各組合戰況，並推薦投注標的玩法供彩迷參考：

◎鯊魚胡亂游 王牌墊勝場

積弱不振的阿德雷德鯊魚本季形同報銷，陪打軍團四處旅行的結果，當然是被作東主隊拿來當快速累積勝場的標的。王牌目前暫居第四，並還保有競爭季後賽資格，不過前陣子離譜的七連敗已讓他們領先藍襪勝差大幅縮小。這個組合當中王牌必須全力完成橫掃目標，因為王牌與藍襪對戰是由藍襪取得優勢，倘若戰績相同，將是王牌遭到淘汰。對王牌來說困難之處是本季主場戰績不優，因此本組合推薦兩邊「勝分差」高比數區間包牌。同時，四連戰推估投手自責分率全部偏高，因此唯「大」不下！

◎蔣砲回台灣 藍襪好掙扎

隨著不斷努力維繫緊咬戰績，藍襪在澳職季末出現進軍季後賽的一線生機。本週遇上打擊火熱的騎兵是最大難關，若能撐過有機會撥雲見日，壞消息是於此關鍵時刻，中華職棒傳來富邦悍將簽下陣中重要打者蔣智賢的消息，他一返台參與春訓，等於宣告例行賽尾聲的爭搶和假如進軍季後賽都是雙重大利空！這個組合將與本季澳職趨勢反其道而行強力推薦買「小」！理由其一是前述的指標打者缺席；二則因為系列賽中騎兵前三戰投手表現優異，可望有效壓制藍襪。另外藍襪週五、週六前兩戰先發自責分率爆表，這裡也可以著墨近期經常開出的勝分差「7+」。

◎季冠前哨戰 鬥智探虛實

本週澳職精彩焦點莫過熱火客場單挑強盜的矛盾之爭！本季主場擁有14勝2敗佳績的強盜固然胸有成竹，但來者熱火可非省油燈，作客15役豪取11勝，加上兩隊目前領先各隊的氣勢達頂點，無怪乎可謂未演先轟動的冠軍前哨戰。本季有台灣球員身披強盜戰袍效力，打者林智勝應會完成全季賽程才返台，被定位為先發投手的陳鴻文則已因富邦悍將簽下歸隊春訓，在這系列賽中這兩個因素預料對強盜強盛主場氣勢影響不大。澳職官網預估強盜以3比1拿下系列賽對戰勝利！上週強盜以5戰狂炸24轟血洗對手，「讓分」勝出可視為這組合最有把握的標的。

(中時電子報)