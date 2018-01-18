賴清德多重器官衰竭一說 沈富雄分析台灣到底得了什麼病？

行政院長賴清德。（資料照，王英豪攝）

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中時電子報
經濟走勢圖。(擷取自沈富雄臉書)

行政院副院長施俊吉日前受訪時轉述賴清德說法，將台灣比喻成多重器官衰竭的病人，需要鷄尾酒療法和標靶療法。但前民進黨立委沈富雄認為，一個治愛滋病，一個針對一些癌症，但台灣的病既不是愛滋病也不是癌。直言台灣像1992年出道的18歲小模，經過25年後，年華老去、形似紙片人，一生所賺都給星媽及經紀人。此時迫切需要的是體質轉強，尋求職業的第二春，而不是標靶式的一槍斃命。

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沈富雄在臉書上認為，台灣是多重器官衰竭，需要「鷄尾酒療法」和「標靶療法」這比喻不是很恰當，「鷄尾酒療法」是治愛滋病，控制病毒卻無法根治；「標靶治療」是針對一些癌症，尤其是肺腺癌的根治療法。但台灣的病既不是愛滋病也不是肺腺癌。

那台灣到底得了什麼病？沈富雄直言「台灣比較像一個18歲出道的小模(1992年)，25年後，不僅年華逐漸老去、顧影自憐形似紙片人，一生所賺的錢卻都交給了星媽及經紀人。此時迫切需要的是體質轉強，尋求職業的第二春，而不是標靶式的一槍斃命。」

另外，施俊吉稱小英夢想的基本工資30,000元並非不可能，只要每年加薪6%，2023年即可達30,000元。沈富雄認為施俊吉想討好小英可以理解，只是5年內，每年6%的加薪絶對不可能！

沈富雄三點說明，一、今後5年，任何一年的GDP成長率都很難超過3.5%。二、5內年新台幣必須循圖中空心圓所示一路升值，否則GDP升幅會打折，時間會拖長。三、如圖所示的升幅，自1992年後就沒有出現過，尤其是西北走向的走勢更是前所未見。沈富雄斷言若真的出現如此榮景，真是小英英明，雙手擁護連任，再連任！

(中時電子報)

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文章來源：沈富雄 臉書

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