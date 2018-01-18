龍井農會花現龍井 盼打響花博第一炮

宣傳2018台中世界花卉博覽會，龍井農會與地政舉辦「花Young志工迎花博」活動，盼打響花博名號。（林欣儀攝）

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龍井區農會總幹事林裕議（左起）、台中市政府地政局長張志祥等人，攜手宣傳花博活動。（林欣儀攝）

2018台中世界花卉博覽會將於11月登場，為炒熱花博氣氛，市府特別推出「早早鳥」優惠票，龍井區農會也將舉辦「花田一露」露營活動，盼打響花博第一炮！18日龍井地政所並舉辦「花Young志工迎花博」活動，邀民眾擔任花博使者、一同為推廣花博盡心力。

頭戴花環的銀髮志工以肢體跳出「春天A花朵」舞蹈，呈現出花博活動熱鬧氛圍。龍井地政所主任郭敏惠表示，世界花博在台中舉辦堪稱市民的驕傲，特別邀志工隊為花博宣傳，只要在18日參加打卡闖關活動，即可獲贈金魚草花盆栽，限量200盆，讓大家以實際行動響應花博。

龍井區農會總幹事林裕議指出，龍井農會多年來都以實際行動支持花博，年年舉辦「花現龍井」花卉活動，本月27、28日更有「花田一露」露營，包括象徵五穀豐收的搬運車、西瓜及紅蘿蔔等妝點成田間的裝置藝術，邀民眾在花田中露營，並有音樂晚會、寫生比賽及路跑等活動，一同感受美好風光，也為花博打響第一炮。

而為推動花博，台中市政府也推出「早早鳥優惠票」，售價只要150元，但有民眾反映，一張最早鳥票號稱一天可暢遊3處展區，但一天要玩完3展區太緊迫，希望可以展延時限為周票或月票，同時提供台中市民更大優惠。

市府則強調，推出最早鳥票是因許多熱情民眾反映、希望儘快買到票券，才會以優惠價值推出，其屬於單日票性質，花博期間都可使用，開放購票者在一日內暢遊3園區，未來也將針對台中市民推出「花博市民卡」，持卡者可免費逛花博一次。

(中時)

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