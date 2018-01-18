《時來運轉》運彩報報 - 英超紅軍「大」勢所趨

2018年01月18日 13:38 中時電子報 盧品青

「大小」向來是彩迷最喜歡的玩法，尤其是在足球。原因無他，因為「大小」只有兩個選項，比「主客和」容易中，但又勝過運氣成份較大的「單雙」玩法，畢竟大小有更多數據可以參考，例如球隊的攻守近況、主力射腳最近狀態如何、球隊的傷病停賽名單、主客場的攻守統計、甚至天氣預報都可能有關鍵的影響。

英超也是最多彩迷喜歡下注之標的，所以筆者就來統計各英超球隊最近7場比賽（包括聯賽和盃賽）的大小走勢，並且預測一下本週英超各場比賽的大小可能結果。

「紅軍」利物浦狀況絕佳，最近7場比賽拿下6勝1和，包括上週在主場4：3破曼城不敗之身，這7場比賽進球多達22個，平均一場比賽進3.14球，遠高於2.5球的數字，所以毫無疑問7場比賽全部開大，再加上紅軍的防守不算突出，7場比賽丟了9球，也使得這7場比賽裡有超過一半的4場大於3.5球。這7場比賽扣除已轉會的庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）貢獻3球外，埃及前鋒薩拉（Mohamed Salah）和巴西進攻好手佛米諾各有5球進帳，塞內加爾前鋒馬內（Sadio Mané）和本土邊鋒張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）也各進2球，4星連線的攻擊陣容讓各隊聞風喪膽。紅軍在冬季轉會以7500萬鎊從南安普敦收購荷蘭後衛范迪克（Virgil van Dijk）補強較弱的後防，或許能將失球數字壓低，但光靠進攻，開大分的機會就很高。

伯恩茅斯是另一支2.5球大開出滿堂紅的球隊，不過「櫻桃」近7戰的成績只有2勝3和2敗，其中2勝2和在主場取得，客場只有1和2敗。伯恩茅斯的特性是攻強守弱，23輪聯賽進24球排名11，是後段班球隊的領先者，但失球35個與斯旺西並列倒數第6，近7場比賽丟16球也和斯托克城並列第一。伯恩茅斯本週作客的對手西漢姆聯，近7場比賽4大3小，進12球失9球數字也偏高，因此對戰開出大分也是理所當然。

兵工廠近7場比賽5大2小，似乎大分比較合理，但細看比賽內容，槍手近7場比賽只有1勝，其中有5場作客，開3場大分，2個主場雖然都是大分，但分別是3：3平利物浦、2：2平切爾西，再往前兩個主場面對實力平平紐卡索聯和西漢姆聯都小勝1：0，估計本週碰上進攻火力一般的水晶宮，小分才是較佳選項。

(中時電子報)