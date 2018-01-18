為何老闆暖心、經理人苛薄？ 洪雪珍點出關鍵字

2018年01月18日 13:52 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

每到春節前，年終獎金的報導就會不時出現，今年有老闆大手筆犒賞員工，卻有經理人自肥HOLD住大筆獎金，底下員工只分到零碎現金的反差新聞。作家洪雪珍指出，老闆正向暖心，經理人卻苛薄之至，理由其實很簡單，兩者高度不同，因為人才好，老闆是最終受益者，經理人卻容易被取而代之。

洪雪珍今(18)日在臉書PO文，分享自己對老闆和經理人的職場觀察。日前出現的兩則反差新聞讓她頗有感觸。「486先生粉絲團」老闆陳延昶重視員工，去年底讓21名員工共分555萬，還有諸多好康福利，反觀另一陸資企業台灣分公司總經理，他私吞了千萬獎金的800萬元，到最後員工只分到5000元。洪雪珍從中看出一個重點，那就是兩者的「高度」。

有的經理人比企業主還苛薄，難道只是因為企業主的格局大於經理人嗎？洪雪珍分析，「其實這仍然歸因於人性使然，以及價值觀的抉擇。」洪雪珍還提到，在管理學有一個「奥格威法則｣，強調的是人才的重要性，延伸出來的意思是要雇用比自己優秀的人，公司才會日益壯大，擁有美好的前景發展。

奥格威這位奧美廣告公司創辦人說，「如果你經常雇用比你弱小的人，將來我們就會變成矮人國，變成一家侏儒公司。相反的，如果你每次都雇用比你高大的人，日後我們必定成為一家巨人公司。｣

洪雪珍指出，所有講到「奥格威法則｣的文章，提到的例子都是企業主，幾乎不見經理人，也就是說「奥格威法則｣用到一般主管就失靈，行不通！理由很簡單，因為任用好人才，老闆是最終的受益者，不會被取而代之；底下有好人才，經理人可能是受害者，有被取而代之之虞。

洪雪珍表示，會不會被取而代之，才是決定企業主與經理人分野的關鍵，而不僅僅是一般人說的格局或高度問題，使得經理人在位時，能自肥就自肥，能打壓就打壓。

年終到了，又該發放獎金與紅利，經理人該怎麼做？洪雪珍說，要當一個「均富」的經理人，或是「自肥」的經理人，讓屬下產生多少幸福感，這是一個人性大考驗的時刻，而答案在於你的價值觀。

(中時電子報)