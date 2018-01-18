MLB》攔胡寇爾 太空人老闆：搶贏洋基太好了！

寇爾今天穿著太空人新戰袍亮相。(美聯社)

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太空人從海盜交易來寇爾(Gerrit Cole)助拳，先發輪值更加穩固，能在跟洋基競爭的情況下勝出，對他們更是意義非凡，因為太空人此舉，無疑是給洋基一記重拳，太空人老闆奎尼(Jim Crane)開心的說，「無論何時，能擊倒洋基的感覺真的很棒！」

MLB》太空人改造寇爾首個任務：多投變化球

洋基休季期間極力想再補1名先發投手，首要目標就是寇爾。起初外界預期洋基拿到寇爾，只是時間早晚問題，洋基甚至連年輕有潛力的外野手C.弗雷塞(Clint Frazier)都願送出，但海盜想藉此拿到洋基農場的頂級新秀、洋基不肯，雙方協商因而停滯，反給了太空人機會。

太空人用馬斯葛魯夫(Joe Musgrove)和內野手莫朗(Colin Moran)等4球員，順利贏得這場競逐戰。寇爾今天著新球衣亮相，表示他收到消息時，自己正跟朋友們在替他老婆慶生，「那真的事很棒的消息，能加入有機會進世界大賽的球隊，還能要求什麼？」

太空人能得到寇爾，尤其是從洋基手上攔胡，奎尼相當開心，「我們有些籌碼可以失去，可能洋基就缺少這塊，無論何時，能擊倒洋基的感覺都很棒！」有寇爾助拳，太空人總教練辛屈(A.J.Hinch)也很振奮輪值戰力提升，「若戰績好且他們保持健康，很難再多要求什麼了。」

太空人擁有寇爾，先發輪值預計會由韋藍德(Justin Verlander)、凱寇(Dallas Keuchel)、麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)、麥克修(Collin McHugh)和寇爾組成。太空人走這一步，很可能就會退出達比修有爭奪戰。

(中時電子報)

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