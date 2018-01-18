犯罪宣導 北市警局舉辦微電影選拔 中山分局奪冠

2018年01月18日 13:54 中時 謝明俊

為合合微電影成果發表，市警局特底安排酒駕實測程序模擬。〔謝明俊攝〕

台北市警局為了加強對民眾預防犯罪宣導，動員所屬分局拍攝犯罪宣導微電影，金對交通安全、防詐騙、防制毒品、婦幼安全以及警察辛勞事蹟等議題，設計拍攝微電影，共有團體組12組、個人組6組參加評選，結果團體組冠軍是由中山分局〔片名僥倖〕及婦幼警察隊〔片名，性騒擾7大犯罪手法之超強預防〕2片奪下，大安分局的新血篇搶下第3名，個人組冠軍則是南港分局的轉念。

在這次評選中，讓人最跌破眼鏡的是中正2分局的作品，中正2分局為了參加這次微電影評選，特別花錢找來專人設計劇本、演出及拍攝，拍攝完成後，觀賞過的人都覺得已有職業水準，但經過市警局評選，卻是連4名之內都沒進入，讓人有遺珠之憾。

台北市警局舉辦這次微電影，在初期頒發計畫時，曾因計畫中明定拍攝績效不好的單位方，將有處分，一度引起各分局基層官警不滿反彈，認為平日業、勤務已經夠忙了，還要搞個微電影，一旦被上級認為拍得不好，還要處分，讓基層官警忿忿不平，但市警局仍堅持推動。

各分局經過1個半月的籌設拍攝，完成微電影繳交評選，市警局對於獲選團體組前4名作品，以及個人組前2名作品，都另發給獎勵金。

(中時)