李扁會藏3玄機？唐湘龍：蔡在獨派「情感」上已卸任

李登輝（左2）親自牽著阿扁（右2）至大門口，一起向守候的媒體揮手致意。（資料照,陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報

前總統陳水扁日前赴翠山莊為前總統李登輝祝壽，受到外界矚目。兩人關係曾被外界視為情同父子，但在扁競選連任時降至冰點，這次會面被外界視為世紀大破冰。對此，資深媒體人唐湘龍說李扁會決定深綠集團未來二十年命運的重要事件，陳水扁這一次一石三鳥，「蔡在獨派的『情感』上已經卸任」。

陳水扁、李登輝關係從2002年農漁會信用部改革開始生變，2004年扁競選連任，喊出正名制憲，後改口提修憲，雙方隔空交火，之後扁爆出貪腐弊案，當時藍委提案罷免，立法院表決時，李登輝下令，台聯立委集體投棄權票，不為阿扁背書，兩人關係陷入冰點，直至陳水扁入獄服刑，兩人都未曾破冰。

李登輝15日過96歲大壽，陳水扁日前偕兒子陳致中赴翠山莊為李祝壽，兩人相互贈書冊，喝茶、吃鳳梨酥，相談近1個小時才由李親自送扁離開，被稱為世紀大破冰。

唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中指出，這場「李扁會」決定深綠集團未來二十年命運的重要事件，他說陳水扁這一次一石三鳥，大獲全勝。唐說這三鳥都是大鳥，包括陳水扁完成了他在深綠集團裡的「道德清洗」、「李扁會」是獨派團結的重要信號以及「李扁會」完成了後李時代的「政治遺產分配」。唐說在「李扁會」之後，獨派的家譜已經完成，李登輝之後，就是陳水扁，陳水扁之後，獨派共推的將是賴清德。「蔡英文是現任總統。但在獨派的「情感」上，她已經卸任」。

(中時電子報)

賴清德多重器官衰竭一說 沈富雄… 登記黨內初選 陳亭妃：正國會力…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。