李扁會藏3玄機？唐湘龍：蔡在獨派「情感」上已卸任

2018年01月18日 14:07 中時電子報 謝雅柔

前總統陳水扁日前赴翠山莊為前總統李登輝祝壽，受到外界矚目。兩人關係曾被外界視為情同父子，但在扁競選連任時降至冰點，這次會面被外界視為世紀大破冰。對此，資深媒體人唐湘龍說李扁會決定深綠集團未來二十年命運的重要事件，陳水扁這一次一石三鳥，「蔡在獨派的『情感』上已經卸任」。

陳水扁、李登輝關係從2002年農漁會信用部改革開始生變，2004年扁競選連任，喊出正名制憲，後改口提修憲，雙方隔空交火，之後扁爆出貪腐弊案，當時藍委提案罷免，立法院表決時，李登輝下令，台聯立委集體投棄權票，不為阿扁背書，兩人關係陷入冰點，直至陳水扁入獄服刑，兩人都未曾破冰。

李登輝15日過96歲大壽，陳水扁日前偕兒子陳致中赴翠山莊為李祝壽，兩人相互贈書冊，喝茶、吃鳳梨酥，相談近1個小時才由李親自送扁離開，被稱為世紀大破冰。

唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中指出，這場「李扁會」決定深綠集團未來二十年命運的重要事件，他說陳水扁這一次一石三鳥，大獲全勝。唐說這三鳥都是大鳥，包括陳水扁完成了他在深綠集團裡的「道德清洗」、「李扁會」是獨派團結的重要信號以及「李扁會」完成了後李時代的「政治遺產分配」。唐說在「李扁會」之後，獨派的家譜已經完成，李登輝之後，就是陳水扁，陳水扁之後，獨派共推的將是賴清德。「蔡英文是現任總統。但在獨派的「情感」上，她已經卸任」。

(中時電子報)