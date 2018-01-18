勵進號返抵安平港 航港局協助取得國際證書

航港局副局長陳賓權（右二）率員到越南船廠實勘。（航港局提供）

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王思慧
勵進號研究船已於今天抵達台南安平港。（航港局提供）

由台灣籌建的海洋研究船「勵進(LEGEND)」號，原預計年底抵台，卻因包商財務危機導致造船廠停工，不過在越南胡志明市Saigon Shipyard船廠建造2年後完工，是我國在越南首建的國家級研究船舶。

勵進號1月11日由越南出發，於今順利返抵台南安平港，航港局表示，將全力協助該船取得正式國籍及相關證書，並要求符合我船舶法規及國際公約等相關規範，以確保船舶安全無虞。

航港局船舶組科長許神縣說，除了幫勵進號取得中華民國國籍證書外，為能航行國際無阻，也按照國際公約取得證書，包括結構、油污染等管理證書，也會符合國內船員法相關規範。船體完工時，也要求中國驗船中心（CR）派駐驗船師按工作節點做必要的檢驗。

勵進號研究船總噸位2629噸，巡航速度可達12節，滿載船況下能滿足海上30天的作業要求。該船於105年1月8日開工建造；3月24日安放龍骨、106年5月7日下水，並於106年12月6日完成海上公試。未來將配置19名船員，並可搭載24名研究人員進行海上調查研究任務。

航港局指出，勵進號在船體安全設計上，船身與船底皆以雙層船殼打造、船艙並設計減搖水櫃，確保更高的航行穩定度；左右兩船舷各配有高乘載量的救生艇與救生筏，足以提供全船總人數的4倍人數逃生使用。

另外，為善盡海洋環境保護的責任，該船採用電力推進系統，主要推進器使用2部全電力推進馬達，最大總輸出功率為1600瓩，可有效減少碳排與空污。

(中時)

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