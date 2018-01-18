美航母殺手來了！ 俄上將：將列裝鋯石反艦導彈

2018年01月18日 14:09 中時電子報 蔡萱

俄國計劃在對老式巡洋艦進行現代化升級改造，其中最新型的鋯石（Tsirkon）高超音速巡航導彈的研製備受注目。該導彈曾在試射時飆出了破紀錄的8倍音速，能對美國的航空母艦構成重大威脅。俄海軍上將也在日前表示，俄軍將在6個月內列裝「鋯石」反艦導彈。

俄國波羅的海艦隊前司令弗拉基米爾‧瓦盧耶夫海軍上將近日稱，對於現代化防空系統而言，速度上限是2.5馬赫，而鋯石高超音速導彈的基本速度在5-10馬赫之間。因此該導彈能夠避開防空導彈，「毫無阻礙地擊中目標」，這款導彈將讓所有潛在對手望塵莫及。

德國媒體日前預測俄軍將為該導彈建造新型水面艦艇和潛艇，並對俄海軍現有軍艦等裝備進行更加現代化改裝。

鋯石高超音速巡航導彈（代號3M22）是俄羅斯研發的一款新型導彈，曾在去年完成試射，在測試過程中速度飆到驚人的8馬赫，比上次試射速度快了近一倍。俄海軍當時表示，該反艦導彈預計於2018年開始批量生產，首批列裝俄羅斯海軍「彼得大帝」號（Peter the Great）和「納西莫夫海軍上將」號（Admiral Nakhimov）兩艘核動力重型巡洋艦，以代替原有的重型反艦導彈P-700花崗石（Granit）導彈。

俄國重型核巡洋艦裝備鋯石導彈後，可使美國航母力量在海上對峙中的作用大幅削弱。曾有英國軍事專家表示，這種高超音速反艦導彈，一次打擊就能摧毀一艘航母，其8馬赫的飛行速度讓任何反導系統都無能為力。

(中時電子報)