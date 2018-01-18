川普公布年度假新聞獎 華郵、紐時與CNN皆上榜

2018年01月18日 14:12 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，美國總統川普（Donald Trump）從當選之初，就一直認為部份媒體不斷地攻擊他，並指控這些媒體製造假新聞。始終對此事耿耿於懷的川普，昨晚透過推特公布他評選的「年度假新聞獎」（2017 Fake News Awards），「得獎」名單中，《華盛頓郵報》（Washington Post）、《紐約時報》（New York Times）、有線新聞網（CNN）、《新聞週刊》（Newsweek）和美國廣播公司（ABC）等美國知名新聞媒體皆上榜。

川普高調且自我膨脹的性格，讓他從參選之初就與眾多主流媒體結下樑子，入主白宮後，更多次在公開場合與媒體較勁和對抗。除了上回在白宮記者會中，對CNN資深記者下逐客另外，他的推特上也經常可見「Fake News」一詞。也因為雙方關係不佳，當沃爾夫（Michael Wolff）的爆料新書《烈燄與怒火：川普白宮揭密》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）問世後，讓美國媒體逮到大好機會，趁機用力修理川普一頓。

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月18日

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年1月14日

此外，得獎名單中，川普更特別點名，諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯曼（Paul Krugman），指控他替《紐時》撰寫假文章。事實上，除了上述媒體外，在名單公布前幾天，不僅砲轟《烈燄與怒火》是本假書；《華爾街日報》（The Wall Street Journal）也因為撰寫他與金正恩（Kim Jong Un）友好關係的新聞，也成為被川普抨擊為「假新聞」的美國媒體之一。

(中時電子報)