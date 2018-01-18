Gary首吐離開《RM》真相 無奈自稱老鼠屎

2018年01月18日 14:12 中時電子報 蔡曉婷

Gary去年娶妻生子。（圖／取自Gary IG、姜gary_狗哥8888微博）

Gary（右1）前年離開《RM》。（圖／中時資料照片）

韓國饒舌團體Leessang成員Gary前年閃電宣布退出人氣節目《Running Man》（簡稱《RM》），去年驚爆已婚當爸，令許多粉絲十分震驚，近日Gary接受韓媒專訪，首次吐露當時閃離開節目並非因為結婚，而是他覺得自己無法再有新表現，常覺得自己給節目添麻煩、是老鼠屎，才會退而求去。

Gary離開《RM》後，失去每周固定現身小螢光幕一次的機會，再加上他刪除原本常用的社群帳號，更讓外界對他謎樣的新生活充滿好奇，當爸後的Gary，最近首度接受韓媒專訪暢談家事與工作，吐露現在生活有7成時間都花在照顧兒子，剩下3成才能好好做音樂，「我以為孩子出生後我還是有時間做音樂，但後來發現要同時並行真的不容易」。

退出《RM》後，Gary總讓外界覺得他是在「隱居」，但他回應己如今的生活只是回到加入《RM》前，「現在的生活跟以前一樣，但以前從沒有人說我『隱居』」，至於離開《RM》主因，Gary說除了為了做音樂外，也因當時覺得自己的角色在節目中沒有突破，「一直有給節目添麻煩的念頭」，雖然其他人總安慰他別擔心，最後仍無法挽回Gary離開決定。

被問先前曝光小10歲、是前公司員工的妻子，Gary語中多是保護，直言若對自己的惡評可以一笑置之，但若聽到有人批評他的老婆，會讓他一個晚上都睡不著，兩人有共識不舉行婚禮，也沒拍婚紗照，先前去度蜜月拍的照片就算是婚紗照，如今的他有了家庭心滿意足，溫柔說自己有天看著孩子冒出這樣的想法：「只要老婆兒子待在身邊，不論發生什麼事都不會再害怕了」。

(中時電子報)