2018高雄春天藝術節登場 推出開鑼大戲《見城》升級版

2018年01月18日 14:56 中時 李義

草地音樂會有《侏儸紀公園》。（文化局提供）

邁入第9年的高雄春天藝術節，年年都有驚豔，今年不但有30檔節目，開鑼大戲更推出2016年轟動演出的環境劇場《見城》升級版，當年因颱風來攪局而向隅的民眾，不但可彌補遺珠之憾，還可享受全新的升級版。

《見城》3月3、4日再次隆重於左營舊城東門演出，頂尖製作團隊加上6大台灣傳統戲曲天王天后攜手合作，還將獻上全新升級的投影、舞台，更加龐大的演出陣容、更加動人的曲目、新演員及新劇情橋段。

春藝已成為文化局的招牌藝文活動，節目年年升級精彩，年年粉絲期待的草地音樂會、四大國際節目、高雄市國樂團、高雄市交響樂團各場大師音樂會、小劇場系列及歌仔戲系列等精彩節目，都令人想一睹為快。

文化局長尹立表示，高雄春天藝術節是南台灣最大的藝術盛事，過去8年來194檔、419場次節目，感動將近60萬人次，節目都是文化局與愛樂文化藝術基金會嚴選的國內外最優質的表演團體參與。

尹立也介紹各節目，除《見城》大戲外，首先在高美館開場、索票入場的草地音樂會是「嘸放手」228草地音樂會，接力的二場草地音樂會《侏儸紀公園》、《愛是你愛是我》是全版電影重現。

另外，四大國際節目有法國布蘭卡．李舞團《跳吧！！Robot》、日本流山兒與樂劇團《演吧！！十二夜》、智利電影戲劇團《吶喊吧！！窒愛》、西班牙瑪麗亞佩姬舞團《舞吧！！卡門》，再加上台澳合製的歌劇《波西米亞人》，用表演藝術讓市民接軌國際眼光、技術與人文議題。

五月還將加碼在愛河上演《船愛》環境劇場，結合現場音樂、肢體舞蹈、裝置藝術、光影科技等，將重現高雄人記憶與生活命脈的愛河史，河面上將重現老式舢舨點點行船畫面，且拭目以待。

相關資訊可至文化局官網或「愛PASS」雲端服務平台查詢。

(中時)