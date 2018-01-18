2018年01月18日 14:32 中時 王文吉

盧秀燕在鎮瀾宮廟埕前受訪，砲火瞄準林佳龍花公帑出國。（王文吉攝）

國民黨立委盧秀燕（中）拚初選，到大甲掃街並前往鎮瀾宮參拜，許多黨內同志情意相挺，讓她感到信心百倍。（王文吉攝）

盧秀燕批林佳龍出國擺爛 中市府籲：選戰回歸理性。

國民黨立委盧秀燕爭取黨內提名參選台中市長，第一個公開參拜行程於18日上午安排到大甲鎮瀾宮祈求媽祖庇佑，她坦言，選舉非常辛苦，非場感謝在場有很多省議會時期、立法院的好同事及地方上的好朋友陪同，讓她信心百倍，在她最艱難時刻，願意挺身而出，情義相挺。

盧秀燕在鎮瀾宮廟埕前面對媒體訪問，有感而發表示，台中市近幾年，除了面臨嚴重的空汙問題，無論環境、交通、經濟等各方面的發展，均呈現停滯甚至衰退，失去了以往的光榮。盧秀燕還批台中市長林佳龍在總預算未決、空汙嚴重及小提燈不發等市政嚴峻時刻，竟花公帑出國，逍遙到新加坡出席可能不是很重要的會議。

「市長一定要尊重議員質詢監督。」盧秀燕表示，議員代表市民監督市政，唯有市長、議會建立良好夥伴關係，才是市民之福。她也承諾，若當選市長，對於議員的監督絕對會欣然接受，並會多向市議員、地方里長請益，對於良好建設及方向一定全力以赴。

對此，台中市新聞局長卓冠廷表示，能感受到國民黨初選不斷延後，對盧委員所造成的壓力，然而從國民黨初選起跑開始，未見到兩位候選人提出，對台中市未來發展的建設性建言，反而多是充滿「負能量」的謾罵性語言，盼未來不管是誰出線，都能讓選戰回歸理性。

卓冠廷強調，未來國民黨不管是誰出線，都希望對手能讓選戰回歸理性，而目前距離年底還有一段時間，市府仍將持續以市政為重，將3年來施政的成果，一項項展現在市民面前。

(中時)