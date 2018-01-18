傷感情！台大學教授薪資是星港1／3到1／5

2018年01月18日 14:38 旺報 簡立欣

大學校長會議下午分組會議「留才攬才，強化高教競爭力」，清華大學校長賀陳弘比較台灣和新加坡、香港大學教授薪資，我教授月薪10萬，星港是台灣的3到5倍。他建議提升薪資水準、修正退休給付等；國家衛生研究院院長梁賡義也表示國內環境一昧強調「公平」，相對缺乏競爭力。

賀陳弘表示，現行法定薪資結構，台灣教授最高法定薪資是10萬7525元、副教授9萬6995元、助理教授8萬7970元、講師7萬8225元。相較亞洲鄰近國家地區現況「非常傷感情」：新加坡南洋理工大學教授年薪是376.32萬元到618.24萬元，副教授241.92萬元到456.96萬元，助理教授161.28萬元到322.56萬元；香港城市大學講座教授年薪是460.68萬元，教授368.54萬元到506.75萬元，副教授253.37萬元到437.65萬元，助理教授207.31萬元到391.58萬元。

賀陳弘說，大學人才來源有4種，一是現有人才，二是深造回國，三是本國培育，四是外籍來台。但不論哪類人才，留才攬才重點第一名都是薪資，其次是教學研究環境，包括教學負擔、研究人力、研究經費等，退休給付也是各類人才關注事項。

賀陳弘引用清華大學人事處「精算再精算」數據：以一名65歲屆齡退休、年資30年、薪額770元的教授退休給付變化為例，若是2018年6月30日之前退休，每月可拿到8萬4259元；若是2018年7月1日之後退休，每月可拿到5萬5729元，相差快3萬元！

賀陳弘表示，除了提升薪資水準，退休給付問題也非常大，完全不區分大學與中小學教師，「蔡總統自己也講：這次年金改革，大學教師是陪葬品！」希望下一波年金改革能夠修正。

上個月才就任的國家衛生研究院院長梁賡義表示，國外大學環境相對優渥穩定，薪資較高，還有企業家支持，政策有持續性，不追求時尚、較少政治干擾；相較之下台灣環境缺少競爭力，一昧強調「公平」，最後變成大家吃大鍋飯，企業家捐款也多是建大樓，只是錦上添花。

世新大學校長吳永乾表示，其實私立大學更慘，像公立大學教師今年本俸調整3%，私立大學也比照，結果有學校就調漲本俸3%，調降學術研究加給3%，玩數字遊戲。「教育部一直不准漲學費，又要調漲教師薪資，請問是要我們去偷、去搶嗎？」

(旺報)