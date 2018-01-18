中時電子報X潘朵啦 攜手贈2018暗黑女神超珍稀年曆！

潘朵啦獨家暗黑女神年曆，有三上悠亞又有RION，真的只有潘朵啦才能超越潘朵啦！(潘朵啦提供)

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中時電子報

正式邁入第六年發行的潘朵啦女神年曆，一直以來都是台灣男性同胞心中暗黑界的超夢幻逸品，更是每年開春絕對要搶購的年度收藏第一名！今年，潘朵啦女神年曆即使已經第六回推出，但內頁卡司的吸睛度與人氣指數都依舊屢創新紀錄，比起往年只有更強毫不遜色！

14位女神排排站保證讓台、日男性嚇到吃手手！包括有：華人圈最強偶像女優「三上悠亞」、日本銷售紀錄七冠王「高橋翔子」、2017 AV OPEN大贏家「吉高寧寧」、橫掃台日宅男界最愛，從不公開露臉終於首度登上潘朵啦正版年曆的「RION」(宇都宮紫苑)、被台灣網友暱稱為蚊香社的PRESTIGE當家一姐「彩美旬果」以及台灣粉絲相當熟悉的「濱崎真緒」、「AIKA」、最強新人「明里紬」等共14人，除了當紅人氣女優從不缺席外，潘朵啦《暗黑女神年曆》更已成為新人女優要在台灣打開知名度的兵家必爭之地。

而現在，中時電子報要牽起潘朵啦的小手手，趕在農曆年前，把超精美的暗黑女神年曆，送給過去一直支持著中時電子報的讀者們，讓大家養眼好過年！

★抽獎辦法：

1.在本新聞網頁底下留言版(是網頁！是網頁喔！)，留言：「我不害羞，2018潘朵啦夢幻女神限量年曆是我的無誤」

2.到「中時娛樂」臉書粉絲專頁按讚。

【中時娛樂】粉絲團由此去

完成兩步驟，就能安心坐等抽獎囉！

★得獎公佈：1月31日下午1點。得獎名單公布於本網頁。

★領獎時間：2月1日下午1點起至2月7日，每日早上9點至下午5點(備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理)。

★領獎地點：攜帶證明身分證件(代領者亦同)，來至「時報大樓」台北市萬華區艋舺大道303號(近龍山寺捷運站)，撥打電話(02)2308-7111轉分機2576領取。

(中時電子報)

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