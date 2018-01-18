任天堂又出新招 紙板組合Switch就能玩遊戲

任天堂今發布最新「Nintendo Labo」的宣傳影片，預計4月20日開賣。（翻攝任天堂官方網站）

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「Nintendo Labo」為玩家帶來不一樣的體感遊戲體驗，像是釣魚竿就能讓玩家實際捲動魚竿上的線捲來玩遊戲。（翻攝任天堂官方網站）
Nintendo Labo推出的「VARIETY KIT」能組成5個組合，包括遙控車組、釣魚竿、鋼琴、摩托車及小屋子。（翻攝任天堂官方網站）
Nintendo Labo「VARIETY KIT」，定價69.99元美金（台幣約2100元）。（翻攝任天堂官方網站）
Nintendo Labo「ROBOT KIT」，定價79.99元美金（台幣約2400元）。（翻攝任天堂官方網站）

任天堂再出新招，今早發布了最新「Nintendo Labo」的宣傳影片，只要以紙板組成一件件的組件，先組成鋼琴、魚竿、摩托車握把等，再把Switch放進其中結合，即能體驗不一樣的體感遊戲，影片推出短短7小時，即引來百萬點閱，可見新的「Nintendo Labo」果然帶給玩家全新的驚喜。

此次一口氣推出了「VARIETY KIT」及「ROBOT KIT」2款；「VARIETY KIT」可以組成5個組合，包括遙控車組、釣魚竿、鋼琴、摩托車及小屋子，像是釣魚竿就能讓玩家實際捲動魚竿上的線捲來玩遊戲，增加體感體驗，定價69.99元美金（台幣約2100元）；而「ROBOT KIT」就能打造穿戴式的機器人裝備，帶來更真實的體感遊戲體驗，定價79.99元美金（台幣約2400元），兩款均需購買專屬軟件作搭配使用，預計4月20日開賣。

另外還有推出「Customization Set」，當中含貼紙、膠帶等DIY材料，定價9.99元美金（台幣約300元），玩家可以此自行裝飾個人的「VARIETY KIT」及「ROBOT KIT」，在空白的紙板上更能塗上顏色，打造個人化的「Nintendo Labo」；任天堂美國分公司總裁兼營運長Reggie Fils-Aime表示「Nintendo Labo透過讓大家驚艷的全新體驗，持續為人們帶來歡笑就是我們一直以來的任務，此次是任天堂Switch平台上一個令人興奮的改變，從Nintendo Labo去啟發各年齡層玩家的好奇心、創意及想像力。」

(中時)

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