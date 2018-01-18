被媽媽好身材刺激 藝人「151」林彥君愛運動

2018年01月18日 14:51 中時 陳志祥

外號「151」的藝人林彥君迷上單車運動，主要是受到她愛運動的媽媽每天在她面前「秀」體能、苗條身材的刺激，林彥君不僅完成騎單車環台，今年立下「8」字環台的壯志，她的運動觀正好符合董氏基金會推廣「女性愛跑步較不憂鬱」的理念。

去年董氏基金會去年調查發現校園的女同學如果1周維持3次運動，10人有4人保有快樂情緒，除了幫助長高、身體健康外，個人學習力會更好，因此董氏基金會推動「樂動校園計畫」，8年來共有127校、43萬師生共襄盛舉。

「樂動校園計畫」結合國內企業的公益活動，只要每跑1圈企業捐贈1元，目前累積跑步圈數312萬0158圈，募集300多萬善款推廣國人身心健康的活動，董氏基金會呼籲各級學校同學多加運動，培養健康身心，還能做善事。

身高151公分的林彥君表示，她從小愛運動，加入田徑隊、民俗舞蹈幫助她與同學更好的互動，從小到大都在玩運動的林彥君最近受到常運動的媽媽刺激，因為她媽媽每天在她面前「秀」體能，林彥君也想出克服偷懶的方法，包括設定目標、找朋友一起運動等。

已經完成環台1周的林彥君今年設下「8」字形環台的目標，她說，她最喜歡單車運動，騎車「趴趴走」到處吃喝玩樂，看到更多全台各地的事物。企業人李伊俐愛上跑步，她表示，跑步是快樂的事，可以與自己對話，有助於身心愉快、又能抒壓。

董氏基金會提出「4F」（friend、fun、fancy、focus）概念，亦即結交朋友、創造樂趣、充滿想像、全神貫注的精神，鼓勵女性朋友多運動，以規律運動習慣緩解負面情緒。

(中時)