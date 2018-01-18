台中全國首創聯盟學區制 盼補足偏鄉師資活化課程

2018年01月18日 14:54 中時 陳世宗

新成國小學生動手做馬賽克。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局推動偏鄉小學「優質樂學翻轉學習計畫」，全國首創偏鄉學校「聯盟學區制」，多校共聘專科老師補足偏鄉師資，在此計畫支持下，成功、新成和石角國小共聘二位藝術專長教師，以當地資源發展各校特色教學；18日在新成國小舉辦教學成果展，讓小朋友實際動手做，將設計圖轉化成馬賽克圖案，彼此激發創意。

教育局長彭富源說，台中市推動「優質樂學翻轉學習計畫」，以新成國小為例，自105學年度結合共聘教師江明恭、黃麗芬與校內教師組成美感小組，推動改善校園角落環境，並將知識活化成真實課程。

為進一步啟發小朋友的創意發想，新成國小今日舉辦「大師傅帶小師傅」活動，讓老師引導學生將設計圖轉化成馬賽克圖案，鋪設在該校的梅林大道上，激發小朋友將腦中的想法化為實際手做，火用課堂知識、技能，並實踐美感態度，逐步朝12年國教素養導向教學邁進。

教育局說，3校也結合民間資源及當地資源，積極發展特色課程教學：成功國小以「大茅埔客家莊文史導覽」為軸心，發展全台唯一保存完整客家莊大茅埔庄的導覽課程；新成國小將新成特色梅子融入食農教育中，將「賞、觀、採、品、沃、銷」等階段性梅子製程體驗融入課程；石角國小聚焦於「山林教育」，發展社區探險、樂遊花博、賞星閱木、手巧心靈等系列課程。

教育局強調，為展現「聯盟學區制」的教學成果，三校首次在東勢區戶政事務所舉辦兒童畫展，主題以台中世界花博展覽會為發想，並運用在地多元素材，作為此次「歡沁花現」畫展的主題；展現學童對於美的觀點與感觸，展出時間自即日起至2月底，歡迎大家前往欣賞。

(中時)