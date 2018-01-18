陳師孟：上任後只想選司法委員會

2018年01月18日 14:52 中時 鄭舲

監察院今天舉行新任監委就職前談話會，說明辦公室分配、各項重要會議召開時間及確定就職時間，因「辦藍不辦綠」等爭議言論受關注的監委陳師孟確定於最後一梯次的29日才就職。陳師孟在談話會後受訪時說，「我不覺得自己可以馬上進入監察院」，自己功課要先做好，像是對監察院的了解。

陳師孟說，他不是法律專業，所以現在在找一些法律專業人士，來當他諮詢的顧問團或後援會。對於上任後是否會先調查扁案或馬案？陳坦言，他當然有主觀的優先順序，但還是要請專家指較一下，所以報到前時間「多一個禮拜，就可以多向人家請教一點」。

根據監察院組織法規定，每位監察委員可以在7個常務委員會中擇3參加。陳師孟說，他上任後當然是選司法委員會，且不會參加其他委員會，因為他這把年紀沒辦法同時處理很多事情，只能集中精神和心力在某件事情上，就像人權每個人都關心，但假如人權委員會有很多案子，就會佔掉時間。

被問及兩年任期會不會覺得太短？陳師孟說，要看期待做多少事，如果期待做的事能完成一部份，也無所謂長短。但陳師孟也指出，他知道監委要接受訴願、要到地方巡察、還要到考試院監試，但不理解地方巡察為什麼要這麼頻繁？希望以後內規上能稍微減輕一點「這些不必要的事情」。

陳師孟說，監察院內規都是長久延續下來，背後也許也有它的顧慮或考慮，監委對監察院可以改變的內規都能提出看法討論，不過最後都要在院會上做最後決定。至於今天談話會是否有向監察院長張博雅反映內規問題？陳師孟笑說，「沒有，我今天非常乖，沒有做任何不良的動作。」

(中時)