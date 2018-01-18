做這8件事預防感冒 跟朋友出去玩也可以

2018年01月18日 14:51 中時電子報 周鎮宇

近期是流行感冒的好發季節，除了在輕微感冒時就盡快就醫外，事前如何預防相當重要，有國外媒體就統整8種預防感冒的方式，包含大家所知的勤洗走、曬曬太陽等，另外還有多跟朋友出去玩或是打打太極拳，都是很好的預防方式。

據國外健康網站《Prevention》報導，選出8大預防感冒的方式。

1.勤洗手

在外工作，拿起公用物品、健身時摸的跑步機或是開門時的手把，都會讓手上沾滿很多細菌，這就是為什麼專家都會提出勤洗走是預防生病的最好方法，所以不僅在吃飯前洗手，每當觸碰完各種外界物品時也記得要洗手，用肥皂和溫熱水搓洗20秒，別漏了指甲也要洗。

2.多跟朋友出去玩

研究指出，在家中或工作環境中，人際關係越差的人，越容易生病，在研究中，研究人員監測了18道55歲，共276位民甕，發現擁有6個或以上的朋友的人比那些沒什麼朋友的人多了4倍的抵抗力。

3.安裝加濕器

鼻腔乾燥，很容易使得鼻子內黏膜上的纖毛運動減緩，讓細菌容易沾黏在鼻腔中，容易引起感冒，所以就有醫師指出，可以透過安裝加濕器，幫助提升濕度，也減少細菌增加新鮮空氣。

4.多曬陽光

多照陽光可以增加維生素D，哈佛大學研究，維生素Ｄ較低的人，呼吸道感染感冒的機率高出36%，如果無法曬到陽光，也可多攝取魚類或乳製品。

5.練太極拳

研究指出，打太極能夠提高身體禦寒能力提高47%，科學家分析，主要是因為太極拳有功效在於運動緩慢可以控制呼吸。

6.牙刷分開擺

家中有人感冒，打噴嚏咳嗽都是無法避免的，避免細菌找上門，就是將牙刷分開，放在不同的架子上，在使用後也請甩動，讓它快點乾，使細菌難以滋生，最重要還要避免共用牙刷。

7.注意廚房整潔

每天更換廚房毛巾，不要用擦手的毛巾來擦拭碗盤，最好還要都晾乾，洗碗機中的清潔海綿也要時常更換，避免細菌滋生。

8.提高omega-3 攝取

如果你不愛吃魚，那就需要透過補充劑來攝取O-mega3，研究指出，O-mega3可以保護肺部和呼吸道感染。

(中時電子報)