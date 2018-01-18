「再造基隆北國門」 謝立功端政見牛肉

2018年01月18日 15:13 中時 張穎齊

國民黨基隆市長初選參選人謝立功提出「再造北國門」的計畫。（謝立功提供）

國民黨基隆市長初選參選人謝立功提出「一城開雙臂擁三水展四線，行銷人文雨都」的基隆整體願景計畫。（謝立功提供）

國民黨基隆市長初選如火如荼展開，前移民署長謝立功率先喊出「一城開雙臂擁三水展四線，行銷人文雨都」的基隆整體願景計畫，強調優先解決民生問題，並同時進行產業建設，並希望從基隆出發，與雙北連帶合作，增加基隆人就業機會，並「再造北國門」。

謝立功指出，「一城」是火車站及港區周遭，相隔一個軌道的中山與安樂區也需要併進來做整體的規畫；「雙臂」則是東西岸的延伸，包括老舊漁港轉型、藍色公路、觀光巴士的規畫；而「三水」分別是田寮河清淤發展綠茵走廊、旭川河清淤開蓋行銷親水活動、基隆河谷開發休閒觀光廊帶並與台北市合作蓋青年住宅。

謝說，「四線」包含規畫整體市容及興建具指標型建築之天際線，把基隆描繪成富含海洋元素的美景都市，另外是海岸線，將東西岸分別延伸至新北的野柳和福隆，發展沿岸水上活動，並與雙北共同行銷休閒觀光行程，加上輔助休閒觀光的科技線，發展Keelung free的免費5G wifi、多國語言的行動導覽APP及行動支付的服務，鼓勵遊客消費及觀光。

最後是人文線，謝立功說，基隆的藝術人文歷史相當豐富，隨處可見異國風情的老建築、老社區和歷史悠久的廟宇、砲台，日前在義二路的自立書局聽老東家講歷史，許多長者本身就是一部精采的歷史紀錄片。

他並提到，每年農曆7月最盛大的基隆中元祭，目前已經被列入台灣無形文化資產，無論有形、無形的人文資產都非常值得我們保留並傳承下去，但囿於過去常受限經費不足，因此將向民間籌措資金成立基金會，同時結合公部門之補助，讓各姓宗親會能接力傳承基隆特有之文化。

另外，還可將老鷹嘉年華等大型的藝文活動集結成1到2個月的「基隆國際海洋嘉年華」，搭配各式的水上活動，由公私部門共同參與，將基隆推銷給全台灣，甚至可以搭配郵輪推出特殊行程讓全世界的遊客看見基隆，並在基隆多住幾天，增加基隆在國際城市之能見度。

謝立功最後解釋，這些規畫的目標都是想帶動基隆的經濟發展和創造在地的就業機會，並將基隆的好躍上國際舞台，讓基隆成為有裡子又有面子的台灣北國門。

(中時)