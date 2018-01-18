MLB》葉利奇想走走不掉 紐媒：當初何必簽7年？

2018年01月18日 15:04 中時電子報 蔡銘仁

葉利奇(Christian Yelich)自馬林魚大清倉後，雙方關係降到冰點，葉利奇現在喊走，但馬林魚想合適賣家才肯放人，他幾乎想走也走不了，《紐約郵報》記者施曼(Joel Sherman)是很同情葉利奇的處境，卻也直言葉利奇淪落至此，只能怪自己當初要跟馬林魚簽7年延長合約。

馬林魚休季期間為省錢，把史坦頓(Giancarlo Stanton)、歐蘇納(Marcell Ozuna)等球星拋售，只留葉利奇跟瑞爾穆托(J.T.Realmuto)。隨後2人都不滿喊走，但馬林魚現在毫無薪資壓力，表明除非等到有球隊願意拿出不錯的籌碼，否則不打算交易。

葉利奇經紀人隆戈(John Longo)表示，他們跟馬林魚關係已鬧僵，他尊重馬林魚的計畫，但為了彼此好，呼籲馬林魚送走葉利奇。葉利奇想走走不了，施曼同情他和其他在混亂中留下的馬林魚球員，但真的值得同情的只有卡斯楚(Starlin Castro)，因為他壓根就不想去馬林魚。

至於葉利奇，施曼認為他要怪就怪自己為何在2015年時，要跟馬林魚簽下一紙7年4957萬美金、另有第8年1500萬球隊選擇權的延長合約，以致他到2022年才會成自由身，價碼也不貴。當初葉利奇若沒簽約，他只剩2年約更有機會脫困，像是歐蘇納只剩2年約，就被打包送到紅雀。

施曼直言，葉利奇確實是跟馬林魚前經營團隊簽約，但馬林魚前老闆勞瑞亞(Jeffery Loria)跟馬林魚，過往就有不少不良紀錄，他們明知這樣的狀況還簽約，葉利奇現在沒資格抱怨、喊著要走。施曼認為葉利奇最後應該還是走得成，只不過得等一段時間。

(中時電子報)