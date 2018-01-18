WTA台灣賽》謝淑薇補進會內賽參賽名單

謝淑薇直落二爆冷擊敗世界排名第3的穆古如莎，闖進澳網32強。(路透社)

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中時電子報

2018台灣公開賽大會今日宣布地主一姐謝淑薇已補進會內賽名單！目前地主女將、唯一單打世界排名前百的謝淑薇，屆時將在台北和平籃球館捍衛地主希望！

謝淑薇此刻正在參加澳洲網球公開賽。她是今年唯一在澳網單打會內賽出賽的台灣選手，16單打首輪、演出三盤大逆轉、擊敗中國女將朱琳。今天在澳網第二輪遭遇西班牙名將、2017溫網冠軍穆古如莎(Garbine Muguruza)，謝淑薇展現實力，強勢以直落二7比6(1)、6比4拍落大會第三種子。台灣公開賽大會除表示恭賀，同時也宣布謝淑薇直接進入2018台灣公開賽正賽名單。

5歲開始打網球，月初剛過32歲生日的謝淑薇，在賽場上持續以靈活刁鑽的球風讓對手傷透腦筋，擁有「鬼之切球」封號，這也是謝淑薇不以力量取勝的獨特球風。她的單雙打表現均優，至今手握兩座WTA單打冠軍、19座WTA雙打冠軍。

依據WTA官網，謝淑薇本周的單打排名世界第88、雙打世界第34。2013年2月底，謝淑薇單打排名曾登上世界第23，創台灣網將單打最高排名紀錄；2014年5月，她登上女網雙打世界球后寶座，是台灣女將第一人。

謝淑薇曾在2008年闖進澳網女單第四輪、2012年溫網女單第三輪。在雙打場上，2013年她與中國女將彭帥攜手，高捧溫布頓女雙金盃，成為台將在大滿貫賽奪冠第一人，同年她與彭帥抱走WTA年終總決賽雙打冠軍，是亞洲組合首度奪冠。2014年法網女雙，謝淑薇與彭帥歡喜封后，到2018年初，她與彭帥再次攜手合作雙打，澳網也已經闖過頭關。

(中時電子報)

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