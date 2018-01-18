華信ATR機隊成軍 飛行員培訓在地化

華信航空、安捷飛航訓練中心、法國民航學院共同簽署合作意向，盼台灣航太產業持續發光發熱。（安捷飛航訓練中心提供）

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華信航空預計引進9架全新ATR72-600飛機，現已有3架抵達台灣，至今年底將交機5架，投入國內航線使用。華信今與安捷飛航訓練中心、法國民用航空學院（ENAC）、澳亞飛航訓練中心（AAA）簽約，針對飛行員培育及模擬機訓練展開合作，落實機師人才在地化培訓能力。

華信航空與安捷飛航訓練中心去年推出「華信航空飛航體驗營」後，再度合作簽署培訓機師代訓合約，為台灣民航飛行員注入更多新血，這次也透過與法國民用航空學院簽署合作意向書，以獲得歐盟飛航專業執照認證為訓練目標，未來在安捷受訓的學員，有望獲得歐盟EASA（European Aviation Safety Agency）認證執照。

澳亞飛航訓練中心預計於2018年第一季，在台灣引進一架ATR72-600模擬機，預計6月起提供華信航空模擬機訓練服務，屆時ATR機隊組員，將利用該模擬機進行機型初訓及複訓，以即時與便利的方式完訓。

華信航空曹總經理表示，很高興能與安捷及澳亞飛航訓練中心合作，分享資源、相互支援，提升華信航空培訓機師代訓、模擬機訓練，並建立在地化機師人才培養能力。

安捷飛航訓練中心指出，亞太地區航空運輸蓬勃發展，未來20年亞洲的飛行員缺額高達22萬名，安捷訓練中心成立迄今3年，是台灣唯一飛行學校，為國內有意進行飛行訓練的民眾，提供高標準的訓練品質及環境，培育出超過50名以上的商用飛行駕駛員，也鼓勵擁有飛行夢的人，一同加入圓夢飛翔。

(中時)

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