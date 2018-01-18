政院推台灣AI行動計畫 加速5＋2產業創新數位轉型

友善列印
中時

行政院會聽取科技會報辦公4年「台灣AI行動計畫」報告，科技會報辦公室執行秘書蔡志宏指出，政府預計每年編列90到100億元預算推動相關計劃，並規劃在2021年培養2萬1000名AI高階研發人才，並發展出超過100個AI應用解決方案；蔡並轉述，政務委員張景在院會發言，說他看到使用機器人控制，可以增進燃煤的能源轉換效率，成果非常可觀。

「台灣AI行動計畫」共有五大主軸，包括AI人才衝刺、AI領航推動、建構國際AI創新樞紐、場域與法規開放、以及產業AI化。蔡志宏表示，最大的效益是推動台灣產業達成數位轉型，不是AI的人獲益，還是要將5加2產業的每一塊都達成數位轉型，競爭力提升，品質更優、製造良率更提高，成本更降低。

行政院長賴清德裁示，邁向智慧國家是本院五大施政目標之一，除了鬆綁法令、投資數位基礎建設、強化人才培育，落實「數位國家‧創新經濟發展(DIGI+)方案」外，更要憑藉我國在晶片半導體的優勢基礎，積極運用智慧科技應用技術(人工智慧、物聯網、大數據等)，促進經濟發展及提高民眾生活品質。

賴揆並說，台灣AI行動計畫的目標，在於強化台灣既有優勢，以AI加速5+2產業創新，如何讓AI與產業需求接軌，將是推動的關鍵。因此相關部會應督導所屬5+2產業創新推動中心，務必從解決產業問題著手，善用AI技術，並讓AI人才直接參與產業實務運作，以帶動各行各業發展出創新經營模式。

此外，賴揆也說，微軟公司方上周宣布來台設立AI研發中心，代表台灣在相關產業領域及環境備受國際肯定。也期許相關部會，務必要掌握智慧科技發展的契機與時效性，持續爭取廣納全球人才、企業來到台灣，讓台灣成為AI創新樞紐及全球智慧科技大國。

(中時)

林佳龍訪葉水福供應鏈中心 盼引… 侯友宜遭抹「101包租公」 葉毓蘭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。