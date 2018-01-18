侯友宜遭抹「101包租公」 葉毓蘭：他會貪汙 砍了我的頭

2018年01月18日 15:16 中時電子報 王家禕

前新北市議員金介壽日前登報質疑新北市副市長侯友宜，18日再出招指侯友宜擁有驚人房產，諷侯是「三億警長」、「101包租公」；亞洲警察學會秘書長葉毓蘭暗忖，為了台灣，決定「出賣」侯友宜！

葉毓蘭說，看著國民黨新北市長參選人金介壽，花大錢在報紙上刊登廣告，拿舊聞抹黑侯友宜，著實覺得國民黨「再這麼下去，那裡需要民進黨出手，就自取滅亡了」。

報紙廣告今日刊登「侯友宜買地、蓋樓錢從哪裡來？」葉毓蘭痛斥，簡直是「惡意抹黑」的「奧步」了！而且，這個不實舊聞早就在2012年被壹週刊報導過，當時侯友宜曾召開記者會並提出相關文件澄清。

遭質疑的陽明山凱旋路土地，葉毓蘭澄清，事實上，這片土地是侯友宜太太繼承而來的。這筆透過繼承而得的土地興建房屋，因為侯友宜過去擔任公職，相關財產依法申報、依法信託、依法繳稅、依法開發票，清清白白，有什麼問題？

葉毓蘭直言，她與侯友宜相識41年，敢跳出來為他背書。如果侯友宜會貪汙，「砍了我的頭，我也不相信」。若他真的是「三億警長」，他早就被抄家下獄了！

侯友宜常說：「我寧可光榮一槍斃命也不願抹黑凌遲而死。」葉毓蘭感慨，他討厭政治，大概也是因為政治常抹黑沒有是非，會被抹黑凌遲吧！

葉毓蘭也良心建議，國民黨內的競爭者為了選舉，拿這種不實內容花大錢做廣告誤導選民，除了自曝其短，顯現出抹黑者的格調太低外，抹黑侯友宜是為了誰？相信大家心裡有數。

(中時電子報)