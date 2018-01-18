亞尼克巷插旗北市民生社區 日本奶霜拿鐵外賣小確幸

2018年01月18日 15:21 工商 姚舜

日本奶霜拿鐵(熱) 將亞尼克生乳捲的獨特奶霜風味與香醇的拿鐵完美融合，打造豐厚迷人的奶霜風味咖啡 (圖／亞尼克)

人氣蛋糕名店「亞尼克」正式插旗台北市民生社區，看好該商圈住商混合與公園綠地密布的特質，加上創辦人吳宗恩每天送孩子上學經過當地時特別「有感」，為此亞尼克決定在民生社區開出第14間門市，新店預計於1月22日開賣。

為慶祝新門市開幕，亞尼克全台各門市同步全新推出「日本奶霜拿鐵」(售價155元)、「日本奶霜焦糖海鹽拿鐵」(165元)，將北海道奶霜融入香醇拿鐵中迸出全新風味。此外，亞尼克並師法日本最新流行推出「生。磅蛋糕」(380元)。

亞尼克台北民生店同步祭出開幕促銷活動，開幕首三日(1月22日至1月24日)每日前30名消費者可享100元優惠價購得「亞尼克生乳捲－原味」乙條。開幕首月(2月22日前)，於亞尼克民生店新申辦隨享卡儲值2,000元並消費，即贈送「亞尼克生乳捲－原味」乙條(原價380元)。

亞尼克以蛋糕代工起家，後續在網路電商竄起，但近兩年啟動佈局六都計畫，以大型旗艦店進駐一級城市搶佔品牌心佔率。今年起亞尼克將啟動第二階段展店計畫，以精兵策略深入消費者生活圈，有別以往開出大規模的旗艦店，改以精緻的小型街邊店提供亞尼克愛好者更便捷的購買體驗。

亞尼克董事長吳宗恩表示，繼在台北民生社區之後，今年預計可望再展店約6-8個據點，深耕經營在地消費者。

亞尼克台北民生店占地近40坪，規劃包含蛋糕選購櫥窗、伴手禮選購區，小巧精緻的溫馨店面空間還設有內用座位區，讓消費者能在亞尼克選購完甜點後，愜意的品嚐、享受亞尼克的美味甜點。

(工商)