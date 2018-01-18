「哥有練過！」公所課長掉坑洞 摔斷肋骨自行爬出

2018年01月18日 15:31 中時 王文吉

台中出現吃人黑洞！沙鹿區公所社會課長黃銘輝17日晚間前往紅竹巷公車站等公車，竟一腳踩空，整個人跌進漆黑坑洞內，他自行爬出坑洞，脫困後，在附近檳榔攤店員協助下，報警並叫救護車送到沙鹿光田醫院就醫。院方表示，傷者右邊有1根肋骨斷裂，經固定後，可自行癒合。

中華電信包商施工疏失，工人離開時未將人孔蓋回復原位，造成行人跌落受傷。（翻攝臉書）

黃銘輝事後在臉書表示，1月17日晚上6時許，他從公所下班後，要去台灣大道等公車，在紅竹巷公車站的人行道上，有1個巨型人孔蓋被掀開，周圍完全沒有任何警示燈或防護措施，暗夜之中，他就這麼掉下去！

沙鹿區公所社會課長黃銘輝樂衷習武，跌落坑洞瞬間反應得宜，造成1根肋骨斷裂。（翻攝臉書）

「還好哥是有練武功的！」樂衷習武的黃銘輝說，掉下去的0.001秒立刻反應，雙手去抓路面，所以向下墬落的重力加速度變成身體向右側孔壁撞擊，立馬斷了幾根肋骨，忍住劇痛，再翻身上來。

黃銘輝自行爬出脫困後，由附近檳榔攤店員協助報警，並叫救護車送往沙鹿光田醫院就醫。院方指出，傷者右邊第10根肋骨斷裂，經檢查固定後，可返家休養，斷裂肋骨未傷及內臟，會隨時間自然癒合，另囑咐傷者須定期回診追蹤檢查。

事後沙鹿區長李順彬也指派同仁至急診室照顧。沙鹿區公所農業及建設課指出，未加蓋的坑洞為中華電信例行性管線維修，因包商疏失，施工工人離開後未將人孔蓋蓋回，導致行人跌入深洞，包商事後有到醫院探視傷者，並表明願意負起全責。

(中時)