全球最大運動量販店 將進駐竹科周邊

2018年01月18日 15:34 中時 陳育賢

法商連鎖運動量販店台灣「迪卡儂」執行長紀杰夫（右三）拜會新竹市長林智堅（左三）。（陳育賢攝）

已有49家外資企業進駐、數量排名全國第7的新竹市，近日再成功招商，1家全球最大連鎖運動量販店近期也規畫進駐新竹市，該公司執行長18日並拜會市長林智堅，說明投資計畫，林智堅表示，市府將持續打造完善投資環境，吸引企業落腳新竹市，增加就業機會。

法商連鎖運動量販店台灣「迪卡儂」執行長紀杰夫（Jean-francois GUISLAIN）率領公司開發部門主管拜會新竹市政府，感謝市府協助進駐計畫，他表示，未來在新竹市竹科周邊的賣場，除了提供各項體驗試用與加值服務，在商場外更設有開放給大眾使用的運動場，為新竹市民帶來全新的消費體驗。

林智堅指出，新竹市有科學園區及5所大學，造就獨特3高1低的城市DNA，包括高學歷、高所得、高出生率及平均年齡最低，因穩定就業機會，造就高消費能力，2016年度新竹市平均家戶消費支出高達104萬9000元，為全國之冠，市府會積極協助廠商，促進地方的繁榮與增加就業機會。

他說，目前新竹市共有79家外資企業，外資企業數量為全國第7位，是外資企業投資台灣最佳目的地，市府歡迎優質外資企業與本國企業前來投資，並且由工策會設置單1窗口，提供企業全方位的服務，協助解決相關投資問題。

產發處長吳甲天則表示，為吸引更多企業到竹市投資，帶動產業發展，市府不只積極完善各項基礎建設，提供優質的投資環境，也將制定「促進產業發展自治條例」，透過租稅優惠、創新研發補助等措施，鼓勵企業投資，同時，未來也將專案列管重大投資案件，解決企業投資的需求，加快投資、設廠的速度。

(中時)