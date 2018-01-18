老五老基金會陪同獨居老人 歡喜年前大採購

老五老基金會新竹服務中心18日帶著多位長輩至全聯福利中心忠孝店大採購，讓長輩歡喜迎新年。（陳育賢攝）

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老五老基金會新竹服務中心18日帶著多位長輩至全聯福利中心忠孝店大採購，讓長輩歡喜迎新年。（陳育賢攝）

為了鼓勵獨居長輩與外界多互動，並讓長輩在年前選擇自己想買的年貨，老五老基金會新竹服務中心18日結合吉富公益慈善金會，提供每位長者1000元購物金，並帶著多位長輩至全聯福利中心忠孝店大採購，讓長輩歡喜迎新年。

新竹服務中心督導曾奕函表示，陪同長輩購物系列活動已邁入第4年，長期關懷獨居長輩過程中，很多時候長輩是被動的接受外界的捐贈，反而無法取得自己真正想要的東西。

她要特別感謝志工們到現場陪著長輩一起外出採買年貨，用身體力行響應活動，為長輩準備1個豐衣足食的新年，而新竹市多位長輩18日在採買年貨時，也重溫年輕時自己購物的自主歡樂，笑容都寫在臉上。

而除了陪同購物外，老五老年菜認捐部分也還缺近千分，希望社會大眾能夠一起響應支持，讓愛延續不間斷期，幫助長輩獲得全年度適切關懷服務。

曾奕函指出，此活動共計在台北、新北、新竹、台中、雲林等縣市舉辦，全年度提供全台1500位獨居長輩幸福年菜、400位長輩外出採買年貨自主購物、偏鄉長輩節慶圍爐、圓夢計畫居家修繕、餐食服務、關懷問安等服務。

基金會期盼各界愛心共同響應包括，捐款1200元（幸福年菜呷百二）、3600元（年菜、購物、圓夢想，幸福加倍）、6600元（全年度關懷不打烊），鼓勵大家加入老五老的助老行列，一同關懷長輩，讓獨老倍感溫馨感受到似家人的的陪伴與愛，共創越好活越好的願景。

(中時)

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