糖果廠使用逾期配料 近3千公斤問題產品流入市面

2018年01月18日 15:48 中時 馮惠宜

藥處稽查人員當場封存逾期配料及其成品。（馮食惠宜翻攝）

(16:31 更新內容)又見黑心食品，台中市食品藥物安全處日前與台中地檢署、保七總隊、食藥署等單位，共同查獲神岡區宜農生物科技食品有限公司使用逾期配料調配糖果，初估流入市面問題產品超過5194公斤，食藥處已通知通知外縣市衛生局進行下架回收。

台中市食安處表示，去年底食藥署接獲檢舉指稱台中神崗宜農生物科技使用逾期原料生產牛奶糖、軟糖，食藥處本月10日、15日兩度到工廠查核當場在其2樓冰庫發現逾期配料。

清查出業者近半年使用「蘋果汁」、「均香-牛奶香料」、「連豐-柳橙果汁」與「佳美-柳橙果汁」等逾期配料調配生產「鮮奶牛奶糖」、「優格柳橙風味QQ」、「魚油水果果膠軟糖」、「常春藤-嘎咪熊軟糖(綜合風味)」等9項產品共5224公斤，其中5194公斤已流入市面

，現場未出貨成品，約30.24公斤。

對於使用逾期原料產製糖果，業者表示，領用核對作業疏失才會誤用逾期原料，為消除消費者疑慮，已即刻下架回收，也將對有問題產品辦理退費，客服專線（04）2563-4684。

食安處表示，調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期食品，違反「食品安全衛生管理法」，應予沒入銷毀，並可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

食安處也提醒食品業者，發現產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，也提醒市民朋友選擇信譽良好商家，並注意包裝標示、效期等，共同維護食品安全。

(中時)