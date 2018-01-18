糖果廠使用逾期配料 近3千公斤問題產品流入市面

台中市食品藥物安全處日前與台中地檢署、保七總隊、食藥署等單位，共同查獲神岡區宜農生物科技食品有限公司使用逾期配料調配糖果。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
藥處稽查人員當場封存逾期配料及其成品。（馮食惠宜翻攝）

(16:31 更新內容)又見黑心食品，台中市食品藥物安全處日前與台中地檢署、保七總隊、食藥署等單位，共同查獲神岡區宜農生物科技食品有限公司使用逾期配料調配糖果，初估流入市面問題產品超過5194公斤，食藥處已通知通知外縣市衛生局進行下架回收。

台中市食安處表示，去年底食藥署接獲檢舉指稱台中神崗宜農生物科技使用逾期原料生產牛奶糖、軟糖，食藥處本月10日、15日兩度到工廠查核當場在其2樓冰庫發現逾期配料。

清查出業者近半年使用「蘋果汁」、「均香-牛奶香料」、「連豐-柳橙果汁」與「佳美-柳橙果汁」等逾期配料調配生產「鮮奶牛奶糖」、「優格柳橙風味QQ」、「魚油水果果膠軟糖」、「常春藤-嘎咪熊軟糖(綜合風味)」等9項產品共5224公斤，其中5194公斤已流入市面

，現場未出貨成品，約30.24公斤。

對於使用逾期原料產製糖果，業者表示，領用核對作業疏失才會誤用逾期原料，為消除消費者疑慮，已即刻下架回收，也將對有問題產品辦理退費，客服專線（04）2563-4684。

食安處表示，調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期食品，違反「食品安全衛生管理法」，應予沒入銷毀，並可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

食安處也提醒食品業者，發現產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，也提醒市民朋友選擇信譽良好商家，並注意包裝標示、效期等，共同維護食品安全。

(中時)

老五老基金會陪同獨居老人 歡喜… 送福袋抽純金元寶 世貿年貨大展…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。