送福袋抽純金元寶 世貿年貨大展爆人潮

2018年01月18日 15:46 工商 姚舜

由貿協主辦的「2018世貿年貨大展暨禮品贈品展」今（18）日在台北世貿一館開幕，展期第一天即湧入大量進場及福袋排隊人潮，主辦單位於展期中將繼續辦理每日限量99個福袋贈送活動，於信義路大門標示福袋排隊開始及排隊號碼地貼，只要依照地貼號碼排隊（不得以物品佔位），就有機會抽中999純金金元寶，試試新年好手氣。

本屆年貨展徵集多達18國近50家的外國廠商參與，包括不丹、印度、尼泊爾、印尼、馬、澳、日、韓、俄、比、奧、法、西、匈、以色列、南非、辛巴威等國都為年貨展帶來與眾不同的異國風情。今年馬來西亞暢銷的餅乾零食、不丹和尼泊爾館帶來的宗教文物和手工藝品、韓國主打的開胃泡菜和補身湯品、俄羅斯推薦的戰鬥民族特色酒款、奧地利熱賣的經典巧克力和澳洲精選的健康食品等，都吸引許多民眾現場搶購。

今年貿協還邀請了長期服務自閉症、失親兒、小胖威利病友、偏鄉家庭等各項業務的18個優質公益團體來到現場設攤。參與的成員除了開心準備豐富的蛋糕、蜜餞、滷味和各式禮盒供消費者挑選外，還精心排練了烏克麗麗、陶笛和舞蹈的表演，希望藉由年貨展的平台與更多民眾互動，在歲末年終的時候和大家共享溫馨的年節氛圍。

為了打造年貨展成為闔家大小年前採買的最佳選擇，大會特別設置親子區、玩樂區讓小朋友體驗手工藝和懷舊遊戲，週末還邀請了人氣超強的YOYO家族，打造親子互動活動；最受長輩歡迎的簡文仁老師也會到場教學，介紹簡易的自身物理治療動作，讓大家筋骨舒暢過好年。

台北世貿一館盛大展出的年貨展已邁入第5年，為全台最大室內年貨展，今（107）年展期自1月18日起至22日止，共有350家廠商600個攤位進駐，各種商品應有盡有，展期間每天上午10時至下午6時，用最具國際風情的特色商品和各式各樣的趣味活動，歡迎民眾造訪，享受不受風雨影響的愉快採買行程。

(工商)