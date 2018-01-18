台大生嘆大陸進步到嚇死人 李茂生說台大教授要反省

2018年01月18日 15:50 中時電子報 張達智

日前一名自稱台大生在《Dcard》貼文感嘆大陸「進步到嚇死人」，並舉列7項「兩岸大不同」，引爆討論。台大法律系教授李茂生在臉書轉貼這則新聞，並留言：「一位臺大生到中國去只看到這些的話，臺大的教授都必須反省。」。

台大生在《Dcard》表示自己到大陸待了好一陣子，「他們的進步可真的是嚇死人，在很多產業早就已經贏過台灣很多了，然後然後，別再說他們玻璃心，台灣人才是真正的超級玻璃心啊...」。並列出兩岸在飲食、交通、文化等7點不同。

不過網友對這篇貼文的反應大不同。有網友在李茂生貼文下面留言回：「別這麼說，有些教授也只看到這些呢」、「台大生只能寫的這麼膚淺跟這種文筆？？看到低卡似乎解釋了一切」、「冷，車很多，服務業比臺灣好=進步到嚇死人zzz 假文吧，國中生視野」。

但也有網友留言指出，「必須誠實地說，中國在廿一世紀大幅成長電爆台灣的項目是有的，雖然很可能只有一個，但這個卻是很致命的：尖端科研的水準。

當然以國家規模差距之大，台灣被慘電在所難免，但在最新的 Nature Index 圖表可明顯看出，中國的科學科技研發強度已經追趕到只輸美國了(雖然仍輸非常多)；另一方面，傳統科學科技強國中退步幅度最大的依序是：1. 日本；2. 法國；3. 德國。

至於在 ICT(資通訊科技)領域，那此消彼長的勢態只有比傳統的科學科技領域更加明顯數倍。」。

該網友並表示。「抱歉扮演了人人都討厭的烏鴉角色，但這是我個人相當憂慮恐懼的」。

(中時電子報)