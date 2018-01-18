中信銀內湖購地弊案 張明田加碼交保2億5千萬

中信銀內湖購地弊案，張明田加碼交保2億5千萬。(中時資料照)

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中信銀內湖購地弊案，中信董事長室專門委員張明田，被訴透過家族掌控的公司買進內湖區土地，再透過不實鑑價高賣給中信商銀套利8億多元，台北地院去年兩度裁准讓他以1億元交保，經檢方抗告高院成功撤銷後，張明田被逆轉羈押，再度聲請具保停押，合議庭認為沒有勾串證人、共犯疑慮，18日裁准張明田以2億5000萬元交保，限制住居、出境和出海，每晚9點到10點至其住處轄區派出所報到。

另合議庭也命張明田不得在具保停押後，與本案共同被告、已傳喚到庭或尚未傳喚到庭證人為接觸或往來，如有違反人何交保附加條件，可再執行羈押。

起訴指出，中信商銀2012年間有擴充資訊機房大樓、行政大樓需求，張明田2013年間得知長虹建設計畫投資內湖安康段土地，見有利可圖，透過張明人及家族掌握的永約公司與長虹共同投資安康段土地，圖謀鉅額價差，導致中信商銀損失1億8234萬7200元。

北院去年密集審理10個多月後，張明田聲請具保停押，合議庭裁准1億元交保，檢不服提抗告，高院撤銷北院交保裁定後，北院又作成同樣的交保裁定，檢再度抗告，高院2度撤銷發回重裁，北院改裁將張收押，張不服提抗告遭高院駁回確定。北院本月10日開庭後，合議庭認為先前被質疑有串證的主要證人已詰問，經詢問檢察官意見，接受檢察官建議具保金額，裁准張明田2億5000萬交保。

(中時)

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