疑遇惡劣天氣 土國空軍運輸機墜毀釀3死

2018年01月18日 16:02 中時電子報 李靖棠

據土耳其《每日新聞》（Hürriyet Daily News）報導，一架隸屬於土耳其空軍的CN-235運輸機（CASA/IPTN CN-235），昨日進行運輸訓練途中，疑似因遭遇大霧與暴雨，在該國伊斯帕爾塔省（Isparta）山區墜毀。陸軍第一時間派出官兵，前往現場協助搜尋，該省省長古耐德（Şehmus Günaydın）已於稍早證實，機上2名駕駛和1名機電人員全數罹難，遺體均已尋獲。官方已對3人家屬表達慰問，並將持續追查意外發生原因。

Turkish Air Force CASA CN 235 Takeoff From Istanbul Ataturk (LTBA 35L)

由西班牙航空結構公司（Construcciones Aeronáuticas SA）製造、擁有多款衍生型號的CN-235運輸機，是一款軍民兩用的中程雙引擎運輸機。於1983年首飛、1988年開始投入服役，土耳其軍方是最大用戶，三軍總配置有59架，包含南韓、西班牙、法國和美國都有十多架服役中。CN-235運輸機需要兩名駕駛，最大掛載重量為6,000公斤、運載量約為51名乘客或35名傘兵。最大巡航時速可達450公里、最大航程為4,355公里。

於土耳其中部墜毀的CN-235軍用運輸機遺骸。（圖/新華社）

對於3名年輕生命的逝去，土耳其足球協會（Turkish Football Federation）第一時間發出聲明稿，表達最深的哀悼之意。三支土耳其超級聯賽的著名足球隊加拉塔薩雷（Galatasaray）、貝西克塔什（Beşiktaş）和費內巴切（Fenerbahçe），也同時對官兵表示慰問之意。

(中時電子報)