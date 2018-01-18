關廟深坑國小55周年校慶 長榮大學空拍迎校慶

2018年01月18日 16:01 中時 曹婷婷

關廟深坑國小將於3月24日迎接55週年校慶，校方邀請長榮大學資訊工程學系陳竹正教授，走進校園以無人機空拍全校師生迎接55週年校慶的精采活動。（曹婷婷攝）

關廟深坑國小將於3月24日迎接55週年校慶，校方邀請長榮大學資訊工程學系陳竹正教授，走進校園以無人機空拍全校師生迎接55週年校慶的精采活動，陳竹正也加碼指導學生操作無人機，透過親身體驗領略接收新知的喜悅。

深坑國小校長汪忠獻表示，長榮大學資訊暨設計學院院長吳永基博士大力支持這項計畫，特別商請該校學有專精、擁有上百場次空拍經驗的資工系陳竹正教授，協助到校進行無人機空拍，長榮大學團隊拍攝的空拍畫面，屆時將作為校慶預告片，讓更多人認識偏遠的深坑國小之美。

為了迎接這場空拍計畫，深坑國小全校師生總動員，呈現苦練許久的橋段，師生手拿彩球、排出深坑55字幕及隊形變化，此外，包含醒獅隊、直笛隊、陶笛隊社團，也穿梭校園進行表演，樂樂棒球隊則在操場揮棒、奔跑，藉由專業人員空拍捕捉，彰顯深坑國小朝氣蓬勃、活力四射的一面。

陳竹正也當場加碼空拍教學，特別為偏鄉、少有機會接觸這些新興科技的深坑學童，進行別開生面的無人機空拍教學，孩子們難得觸碰時下最夯的空拍機，直呼新奇好玩，也開啟對這門知識的好奇。

長榮大學是全國第一個成立無人機應用學士學程的大學，相準無人機風潮盛行，而且，空拍應用技術普及化，但卻欠缺專業的指導與培訓，希望透過專業師資的引導，培養無人機系統設計、運用和管理等多元且專業的人才。

(中時)