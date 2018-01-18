學區有潛在PM2.5危害　躲地下室也不安全

2018年01月18日 15:59 中時 洪安怡

PM2.5正危害校園！消基會於去年調查16所學校周遭學區空氣品質，結果發現包含校門口接送學童的汽機車排氣、道路上的汽機車排煙和大型遊覽車排氣、廚房烹調排出廢氣、巷道堵車時的汽車排氣、早餐店排出的油煙都帶有PM2.5危害，就連地下室都難以倖免，校園內找不到PM 2.5 安全場所。

消基會指出，環保署於2014年公告的《室內空氣品質管理法》應符合對象包括大學校園，卻沒有最需要被保護的中小學生所活動的校園，而教育部只在去年7月7日才公告「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」，以2016年度統計，共有117萬名中小學生缺乏PM2.5防護。

消基會在去年10月~12月之間，選擇6都、新竹市、雲林縣各2所國小，共計16所國小，在學生上學、在校、放學時段，調查學區環境空氣PM 2.5，結果發現台北市A國小學區有6類潛在PM2.5熱點，包括接送學童的汽機車排氣、路上行駛的汽機車排煙、路上行駛的大型遊覽車排氣、廚房烹調排出廢氣、巷道堵車時的汽車排氣、早餐店排出的油煙等。

消基會指出，於新竹市B國小巡檢PM2.5時，新竹市環境空氣PM2.5在50~60g/m3間，B國小校園PM2.5介於48~55g/m3，走在學校操場迎風面時，PM2.5瞬間升高至紫爆等級，校內教室迎風面側的門窗關閉，另一側門窗則是開啟，PM2.5仍介於45~48g/m3，室內體育活動場地位於地下室，PM2.5巡檢值介於42~47g/m3，「校園內找不到PM2.5安全場所」。

消基會董事長游開雄建議，中央主管機關積極推動PM2.5防護工作，分配一定比例的PM2.5防制經費，用於購置防護口罩、補充預警設備、研發室內空氣PM2.5清淨方法，並建議設置空氣盒子，提供民眾評估PM2.5防制和改善功效。

(中時)