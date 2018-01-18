士東市場嗶悠遊卡買菜　柯P：要把銅板和鈔票消滅掉

2018年01月18日 16:04 中時 陳燕珩 中時電子報／ 楊馨 中天新聞／ 陳韻雯 中時電子報／中天新聞／

傳統市場也能用悠遊卡買菜！北市士東市場去年改造硬體，變身為「文青菜市場」，今年又導入悠遊卡支付服務，已有近50家攤商響應，民眾買菜不用再碰油油的銅板、鈔票，嗶卡就能完成付款。台北市長柯文哲18日到場體驗，直呼衛生又有效率，市府重要的目標就是「把銅板和鈔票消滅掉」。

電子支付愈來愈夯，悠遊卡公司近年力拼小額消費市場，結合台北地下街、公館和天母等8大商圈，推出嗶卡消費服務，現在更把這股風潮引進士東市場，成為全台第一個不用現金的傳統零售市場。

士東市場現有254個攤位，已有48家響應悠遊卡支付，包括蔬菜、海鮮、肉品和水果等攤位，幾天前機台才安裝好，昨已有不少顧客嗶卡嚐鮮，少掉掏錢找零的手續，直呼很方便；士東市場自治會會長許桂招說，目標是讓所有攤商都加入，民眾就可一卡逛市場，買菜也能很時尚。

柯文哲昨親自到場體驗，他致詞時說，以前魚類批發市場只能用現金，攤商半夜3點下班，口袋裝20、30萬現金，實在很嚇人，後來改用電子支付非常成功，他已指示其他農產、畜產和花卉批發市場都要跟進。

柯文哲強調，鈔票是很髒的東西，若能透過悠遊卡支付，衛生又有效率，市府現在要全力推動電子支付，短期內要把銅板、鈔票都消滅掉，讓台北成為不需現金交易的城市。

為慶祝上線，悠遊卡公司即日起到31日推出優惠活動，只要持悠遊卡在士東市場消費，單筆滿100元現折20元，滿200現折40元，每卡每天最多回饋100元，下一波將鎖定中崙市場，盼能將電子支付擴展到各大傳統市場。

(中時)