租車行索高額賠償逼簽本票 拘禁毆打恐嚇還電人

中市警方破獲胡男為首的暴力犯罪集團，依法送辦。（陳淑芬翻攝）

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中時
警方查獲暴力犯罪集團，起獲本票、讓渡書等證物。（陳淑芬翻攝）

23歲胡姓男子在中部經營4家租賃車公司，涉嫌以客人損壞租車及延遲還車為由瞞天開價，以修理、賠償費、尋車費及營業損失費等名目要求高額賠償費，並以毆打、恐嚇等方式逼迫6名租車被害人強簽本票和解，台中市第五警分局日前搜索及拘提胡及手下等12人送辦。

警方調查，綽號「土豆」的胡男自2016年10月起在中部陸續設立4家租車公司對外營業，期間，陳姓被害人租用自小客車發生碰撞意外，胡男等人藉故獅子大開口，要求賠償修理費、車輛折價費等共15萬元，還拘禁他3天，要求他打電話向家人籌錢，超過允諾交款時間，每逾1分鐘就拿電擊棒電擊1次，陳男被電得傷痕累累，遭受嚴重心理迫害。

江姓被害人也因租車被強索賠償修理費12萬元，江男被迫叫妻子到場，強行要求將江妻騎來的機車過戶，以便變賣換取現金作為賠償。另有1名客人被要求到車行後，身上的項鍊及1萬8千元現金遭奪走。

警方經過數月的蒐證，調查發現有6件租車客人遭恐嚇毆打等事件，於16日清晨執行搜索及拘提，在中市清水區等12處，查獲以胡男為首暴力組織犯罪集團12人到案，起獲本票、讓渡書及電擊棒等證物，全案訊後依組織犯罪、恐嚇、傷害及強盜等罪送辦。

(中時)

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