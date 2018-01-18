陸官媒爆林心如撇台獨、獲清白！《我的男孩》傳將復播

林心如《我的男孩》傳將復播。（八大）

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林心如製作、主演的八大《我的男孩》，因取得文化部2000萬輔導金，日前在大陸被舉報台獨，無辜遭廣東廣電局從騰訊視頻下架。大陸官媒《環球時報》18日下午發文，引述「官方和相關權威人士」表示，林心如與《我的男孩》都不涉及台獨，《我的男孩》，已在騰訊視頻等平台復播。林心如經紀人則低調回應：「心如一本初衷只是想做好戲，謝謝大家關心！」

不過記者致發稿為止，在騰訊視頻APP上則尚未看到前四集《我的男孩》重新上線。對於外傳即將復播，當初獲得文化部補助、委任給林心如製作的八大電視則回應：「我們當然樂觀其成，這是一部優質戲劇，希望越多人看到越好。」

《環球時報》報導文中提出三點認定「林心如終獲清白」緣由，一是要看該劇的演職人員是否為支持台獨的「綠色藝員」：這方面林心如顯然不是；二要看劇本的內容是否涉及和鼓吹「台獨」：這方面「我的男孩」並不涉及，而是一部「積極向上的青春劇」。第三點則指，《我的男孩》獲得的輔導金已經存在多年，「馬英九時期就有了」，補助的是台灣文化的宣傳，而「台灣文化並不等於台獨文化，而是中華文化的一部分」。

文中引述的權威人士指出，此前輿論對於林心如和《我的男孩》的打壓，「很可能反而會上了台獨的當」。報導中並稱，《我的男孩》已經在騰訊視頻等相關大陸視頻平台重新上線。

(中時)

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