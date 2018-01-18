劉奕兒揪陳珮騏 「迷宮大混戰」對抗禾浩辰、侯彥西

2018年01月18日 16:21 中時 潘鈺楨

陳珮騏（右）力挺劉奕兒，加入這場「迷宮大混戰」。（福斯提供）

《移動迷宮》三部曲，終於將在本周五推出系列最終章《移動迷宮：死亡解藥》，正式與大家揭曉故事背後的真相，尋找拯救末日世界的最後解藥。為替這場耗時逾四年的旅程劃下一個最完美的句點，電影公司在上映前一天，號召全台總計超過350名的超級鐵粉，一同完成12小時不間斷的三部曲馬拉松首映會！

現場除了湧入來自全台各地的忠實影迷外，邀請了陽光型男禾浩辰〈布魯斯〉、運動甜心劉奕兒以及新生代實力演員侯彥西現身現場，以及戲劇御姐陳珮騏化身台版幽地鬥士，以男女對抗的方式一同分組闖關。

劉奕兒為搭配「男女對抗」主題，出乎意料的請出了自己的「秘密武器」，同時也是大師姐陳珮騏一同加入這場「迷宮大混戰」，興奮地說：「今天就是走一個團隊合作路線！珮騏姐負責動腦，我走動作派！當她稱值得小跟班是我的首要目標！」

陳珮騏表示自己完全沒有看過《移動迷宮》：「前兩集上映的時間剛好就是我軋戲忙得最沒日沒夜的時候，等到下戲殺青好不容易有時間後電影早就下檔了，但這種大場面的片子就是適合要在大銀幕上看！」早已聽聞電影中充滿著「小鮮肉」，她更大笑指出，這將會是她挑戰一整天長達12小時的馬拉松電影最大的動力來源：「但來得早不如來得巧，看來老天爺還是眷顧我拍戲拍得這麼辛苦！今天終於被我等到了！」

禾浩辰這兩周狂練百米，甚至主動向教練要求加強健身菜單，超有自信的說：「我已經做好最萬全的準備，即便不幸闖關輸了要從台北市跑到新北市，也絕對不會怕！」他與侯彥西所搭檔的男生組合，從闖關遊戲的第一關「拼圖九宮格」便不敵女生組干擾，再透過現場影迷們的神救援吶喊式幫忙後，總算拼出了「WCKD IS GOOD！」的字樣！

禾浩辰是電影超級粉絲，「足足等了快三年，因為真的太喜歡了！而且我超愛在戲中擔任穿針引線角色的民豪！」掩不住興奮之情，在台上開心的與粉絲們分享著：「完全沒有想過有天會以『台灣幽地鬥士』的身分支持自己喜歡的電影！」侯彥西也提起自己在片中最喜歡的角色，就是幽地鬥士們的隱藏版領導者紐特，他無條件的支持湯瑪士的決定，那份堅定的友情及義氣跟他與禾浩辰的關係很像。電影1月19日在台上映。

(中時)