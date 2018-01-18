保育類「短耳鴞」 落難 野放重返大自然

2018年01月18日 16:24 中時 李金生

搭救路倒「短耳鴞」的警方，也應邀參加野放作業。（李金生攝）

獲得妥善照料的「短耳鴞」，展現蓬勃的活力。（李金生攝）

「短耳鴞」野放後，回到牠熟悉的山林。（李金生攝）

金門警方日前發現1隻纏繞鳥網，路倒在榮湖畔的珍稀保育類「短耳鴞」，縣府農林科接手照料後，今（18）日在歐厝海邊草地野放，讓牠平安重返大自然。

金沙分駐所副所長朱道祥及警員黃武智7日執行夜間巡邏勤務時，在榮湖水庫旁發現1隻「大鳥」不斷抖動，立即將牠帶回安置和保暖。縣府農林科長鐘立偉據報趕到，確認是保育類野生動物「短耳鴞」。〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉獸醫發現牠的左翅有鳥網纏繞，推測應是掛網後獲好心民眾解救，但未將鳥網清除完全，以致無法飛行。

經過數日悉心照顧後，「短耳鴞」健康情況良好，在台灣猛禽研究會協助安裝腳環，希望未來透過追蹤通報，紀錄更多離島猛禽的資料後，今天下午特別邀請金沙分駐所巡佐楊琦偉參加野放，中正國小志工媽媽也帶領多位小朋友全程觀察。

鐘立偉指出，民眾若遇到掛網的鳥類，解救時應將鳥網一併剪下，切莫直接拉扯鳥類，避免造成更大的傷害，先安置於紙箱內，再通報野生動物救傷單位協助處理為宜。

縣府並表示，依野生動物保育法相關規定，保育類動物一律禁止獵捕，若因農損需架設鳥網，也應經由申請且核可程序，避免誤觸法規。縣府另有「浯島空禽總隊」驅鳥旗，106年度以東亞鵟為設計鳥種，農友若有需求可向縣府農林科申請使用。

根據統計，金門動物救援協會106年度共計救傷175隻野生動物、受理檢驗31隻野生動物屍體，並處理309例非野生動物。救傷動物175隻中，62％野放、26％死亡、9％人道處理、2％仍在復健中。經由多次的保育宣導，民眾對於野生動物通報及處理已有基本概念，去年由民眾直接送交處理者超過5成，其他則為消防、學校或警察等機關通報。

●短耳鴞小檔案

體長：35~41公分 體重：245~370公克。繁殖地在歐亞大陸及北美洲，亞洲族群冬季會遷移到日本、韓國、中國東部、南部、中南半島及印度一帶度冬，在金門為稀有的冬候鳥、過境鳥，保育等級為珍貴稀有野生動物。

短耳鴞為夜間活動的貓頭鷹，獵捕老鼠或鳥類為食，由於體型較大且偏好在草生地活動，在飛安上具有一定程度的威脅；短耳鴞白天受到驚擾時通常不會直接飛離，而是會澎起頭部的羽毛、豎起短小的耳羽、並縮緊全身羽毛，搭配其一身保護色，直到距離非常近時才會驚飛。（資料來源：觀鳥金門、台灣猛禽研究會）

(中時)