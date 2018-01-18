冬山鄉公所再推千人圍爐宴 民眾搶下訂

2018年01月18日 16:33 中時 胡健森

冬山鄉公所邀請大家「相招圍爐」，開心過新年。（冬山鄉公所提供）

距離過年已經不到1個月時間，如果還沒想好要怎麼準備年夜飯，冬山鄉公所的「千人幸福圍爐盛宴」應該是個很不錯的

選擇。鄉公所去年首度推出封街千人圍爐活動深受好評且供不應求，今年再度準備100桌、每桌6600元（10人份）的圍爐年菜，要讓大家吃得盡興，並感受鄉下過年的歡樂氣氛。

為迎接狗年的到來，冬山鄉公所將在除夕當天再度舉辦千人幸福圍爐盛宴，菜色有：五福大拼盤、朱貝佛跳牆、麻油燒巨蟹、醃雞雙併荷葉糯米雞龍蝦三併地瓜、櫻桃清蒸海上鮮、紅燒大元寶、蠔油仙菇大蝦、山藥蒜頭燉排骨、甜品，不僅是真材實料，更是在地嚴選的生鮮食材。

除了6點半準時開席「美味澎湃」的佳餚，鄉公所也安排了新浪樂團、潘芳烈樂團現場演出，更添增歡樂的過年氣氛，另

外每桌還贈送1份內有在地手工醬油、白米、黑糯米等農特產品、價值500元的伴手禮。

鄉長謝燦輝說，鄉公所去年首度推出千人圍爐造成地方轟動，今年應大家的要求再度舉辦，菜色絕對物超所值，消息傳出後民眾就搶著要下訂，中午11點才開始受理，竟然有人一大早6點多就在排隊等候，一個上午就已經被訂走了53桌，歡迎大家聚在圍爐，並且欣賞鄉公所為大家精心設計的街景布置，也可以到生態綠舟走春開心過新年。

(中時)